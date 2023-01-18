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【愛情方程式】伴侶間誰愛對方多一點？ 方健儀：愛情根本不是生意或買賣

親子 14:03 2023/01/18

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

愛情根本不是生意或買賣，難以用絕對數值或價位來計算。

我極度討厭追劇，因為我太了解自己，好看的節目會令我一發不可收拾，通宵達旦一口氣煲完才罷休。最近我又做出討厭行徑，這個討厭節目是韓國真人秀《單身即地獄》。

看過不少外國求愛真人秀，皆是健碩型男加火辣美女被困荒島如何互相挑逗，套路有點公式化。但《單身即地獄》沒有性愛追逐，6男6女只是純純兔般聊天，男女共處一屋時更分房睡覺，但有趣在配對過程中參加者要運用策略，非常有趣。

最新影片推介：

一名樣子甜美的女生，受到眾男士歡迎。其中一位癡情男對她一見鍾情，努力追求，但她反而心心眼另一位萬人迷不覊男。在荒島最後一天，男士要公開心儀對象，癡情男與不覊男都選甜美女生。我以為女生會選不覊男，但她最後竟然選癡情男。她說︰「以前我會揀『我愛嘅人』，但我感受到癡情男的真誠，同佢一齊好放鬆，所以我決定揀『佢愛我嘅人』。」

不少朋友遇到感情選擇困難時，都會取決於「我愛佢多啲」定「佢愛我多啲」。很多人選後者，就像跟他人合夥做生意，對方出7成資本，我只出3成，大家便可共同經營生意。亦恰如一趟買賣，對方喜歡我多些，我便吊高來賣，取得控制權。說穿了，就是大家在感情路上，都想贏怕輸怕蝕底。

可是，很多人仍未意識到，愛情根本不是生意或買賣，難以用絕對數值或價位來計算。你計到今天相愛的比例為3︰7，明天可能是4︰6，再吊高來賣變成1︰9嗎？我覺得感情更像一把秤，未必有絕對平衡值，只要互相付出，起碼恆久不倒。與其不斷問誰愛誰更多，不如大家努力經營。即使最後是0︰10，也不會後悔。

全文刊於《晴報》，原題為我愛佢多啲？定佢愛我多啲？

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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