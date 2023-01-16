【本地遊】大埔太和農墟白梅正盛放 天寒顯傲骨成打卡熱點【內附交通】

▲ 梅花憑着耐寒的特性，成為代表冬季的花。（攝影:何小雲）

寒流又來襲，但有耐寒特性的梅花，就不怕冷，現在正一一盛開。就好像大埔太和農墟的白梅正盛放，吸引大批攝影發燒友，帶埋長鏡來捕捉其美態。

梅花的花期一般在晚冬至早春，即一月下旬及二月份，故亦稱「冬梅」和「春梅」。先花後葉，花呈5瓣。品種多達300多種，而色澤則有白色、粉色、紅色，甚至紫色及淺綠色等。

不過，梅花的花期會與櫻花重疊，怎樣分辨兩者？梅花的花瓣先端（邊）呈圓形，櫻花先端有凹狀缺口；梅花的一截枝幹上只有一朵，沒有花梗；櫻花一截枝幹上有多朵，花梗較長。

大埔太和農墟種了六、七棵白梅花樹，超過10年樹齡，位置方便，離火車站不遠，因此「朝聖」者眾，而其中一棵甚至伸出行人路外，方便大家欣賞拍照。

▲ 大埔太和農墟的白梅正盛放（攝影:何小雲）

交通：大埔太和站沿一期商場往愛和樓方向走，沿樓梯往下，見對面發電站，太和農墟就在隔鄰，正門朝馬路。

開放時間：9am-5pm

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除了大埔太和農墟白梅已開花外，元朗錦田水尾村清樂鄧公祠及火炭山尾街兒童遊樂場亦見白梅蹤，但由於全盛期都只得一星期左右，水尾村的白梅已開始凋謝。香港其他賞梅的地方，還有九龍公園、城門水塘、元朗大棠有機生態園、大埔蓬萊閬苑、嘉道理農場、大帽山及西貢北港駱家村。

記者：何小雲