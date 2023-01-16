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【BLACKPINK演唱會】MIRROR成員捧場興奮拍片　沈月晒跟ROSE飯局合照

娛樂 11:27 2023/01/16

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BLACKPINK完成3場亞博。（LIVE Nation Facebook）

韓國女團BLACKPINK上周五來港於亞博舉行3場《BORN PINK》演唱會，昨晚完成尾場，3日來引不少娛圈中人朝聖，包括梁詠琪、余德丞、李嘉欣、Angelababy、譚嘉倩，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、王智德（Alton）及Tiger（邱傲然）都有捧場，眾人事後亦有在IG Story分享演出片段。

四位BLACKPINK成員LISA、ROSE、JENNIE和JISOO，3晚演出都有不同造型，分別唱出不少代表作如《How you like that》、《Pretty Savage》、《Shut Up》等歌曲，演唱會約兩小時完結，不少BLINK都意猶未盡。

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BLACKPINK演唱會期間，成員Jennie剛好27歲生日，3位成員及工作人員都為Jennie慶生，而她亦在社交平台發布了在酒店慶生照片。

而成員Rose亦趁來港期間，跟香港的朋友見面，邱淑貞女兒沈月、林建岳女兒林烜靚亦分別在社交平台分享跟Rose合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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