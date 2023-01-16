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【消委會】不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單

食用安全 13:28 2023/01/16

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不含激素防腐劑　消委會9款5星雞精安全名單

都市人經常捱更抵夜，因此不少人或會服用雞精產品以作提神之用。消委會便抽查了市面最常見的15款雞精產品，發現全部均符合安全標準，沒有檢出激素、防腐劑、抗氧化劑，惟其中兩款卻分別檢驗出含有黃曲霉毒素及膽固醇。此外，調查亦發現不同牌子的樣本在產品售價、食用分量、蛋白質及總支鏈氨基酸含量的差異甚大，部分宣稱的「高蛋白質」，事實上含量亦遠遜雞肉、雞蛋或牛奶等原型食物。

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9款雞精5星總評名單

消委會早前便抽查了市面最常見的15款雞精產品，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精和1款素滴雞精，當中9款俱具「五星」評分，但價錢卻有具大差異，每盒售價由$188至$990不等，最平價為白蘭氏 「原味雞精」，最貴價則是馬百良「十六度超特濃熬雞精」。

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根據測試結果顯示，在蛋白質含量方面，蛋白質含量最低的液體樣本為「田原香」，每100毫升含5.3克，蛋白質含量最高的液體樣本為「馬百良」，每100毫升12.9克，最高與最低相差逾1.4倍。而固體素滴雞精的唯一樣本「維特健靈 原味素滴雞精」，每100克蛋白質含量達14.7克，亦屬高蛋白質食物。

此外，部分雞精類產品都標榜含多種氨基酸，其中聲稱可減少肌肉疲倦的功效的支鏈氨基酸，田原香「原味滴雞精」的總支鏈氨基酸含量為最低，每100毫升僅檢出0 .275克，最高則是馬百良「十六度超特濃熬雞精」，每100毫升含0.939克，兩者相差約2.4倍。而維特健靈原味素滴雞精的總支鏈氨基酸含量為每100克2.03克，但由於其每包食用分量只有4克，因此即使進食，亦只汲取了0.081克總支鏈氨基酸。不過消委會亦呼籲不應單以雞精補充營養，以去皮雞腿肉為例，直接進食60克已經可以攝入15.8克蛋白質，只需花費約$3.5，性價比似乎遠高於雞精產品。

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責任編輯：羅嘉欣

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