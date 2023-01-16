【派利是】質疑已婚同事新年放假避派利是　港男︰過咗年十五先見到佢

▲ 有港男指已婚同事新年放長假，質疑對方是為了避派利是。

不少未婚的打工仔期待農曆新年向同事逗利是，分分鐘收穫豐富可以過肥年。一名港男日前在網上討論區指，有已婚同事新年放長假，年十五後才復工，他質疑對方是為了避派利是，大呻「咁都唔派利是」。不過，網民並不認同他，反批評他為了一封利是「好厚面皮」。

呻已婚同事不派利是

該名港男於「香港討論區」以「同事新年攞咁長假期係唔係為左（咗）唔派利是？」為題發帖文講述，最近留意到有已婚同事新年請假兩個星期。傳統上在正月初一到年十五派利是，而他稱「過咗年十五先至會見到佢」，即同事返公司後理應不必再派利是了。

同事表示放長假返鄉下，直言已很久沒回鄉，難得兩地通關，所以就去耐少少。有另一位同事問，他新年放假「仲拎唔拎到你封利是」，他表明年十五前見到就會派利是。而他年十五後才返工，港男大呻他沒打算派利是，疑惑之後是否仍向他逗利是︰

仲諗住今年新年同佢逗利是，點知佢會請咗個長假……話晒都一場同事，咁都唔派利是。

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網民批港男厚面皮

網民卻認為打工仔逢年過節放長假很普遍，農曆新年開支大，就算避派利是也無可厚非。反而港男奉旨要別人派利是給他般，為了區區一封、兩封利是在網上抨擊同事。有網民表示，「有啲人好厚面皮」、「正路喎，好多人都係咁避開派利是」、「過年放長假好正常，係有心派，過咗十五都會派」、「點解對那一封利是充滿期望」。

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另有網民分享，他的行業一定會派利是，而他會按人名表派，未結婚的同事一定派，「基本上我會派晒俾所有下屬，不論佢結咗婚未」。他指派利是也是希望大家新一年開開心心，就算已過年十五，也派會派給未取利是的同事。

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責任編輯︰王明芳