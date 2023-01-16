【珍惜眼前人】捨不得停用亡母手機號碼 女兒難過時撥打電話：奢望能有人接

▲ 永遠都冇人接聽的電話。

樹欲靜而風不止，子欲養而親不在。有網民在網上發文，指媽媽已經過身多年，但是媽媽的手機號碼一直沒有停用，她解釋自己保留媽媽的電話號碼原因就是每當想起媽媽，及感到難過的時候都會撥打亡母電話，可惜那一頭永遠沒有人接聽。

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該網友在facebook爆廢公社二館留言說：「當我難過、委屈的時候都會打給媽，雖然打過去只會轉接語音信箱…每次撥打的那一瞬間，都會奢望能有人接電話，此門號一直放在家裡，但仍捨不得把這個門號停掉…」#有媽的孩子像個寶

網友看後紛紛留言，表示大為動容，更感同身受

以前覺得很煩一直打，一直打，現在想接都沒了。

有網民又留言說:「我單親我媽也走了，沒兄弟姊妹，等於家裡剩我一個家裡的室內電話也沒有退 一直都在繳錢這號碼也一直存在手機電話簿裡，很低潮很低潮時會打家裡電話，它不會轉語音 也不會不通 會一直響 一直響.......我想 大家都差不多一樣的想法吧」、「害我也哭了,我也想媽媽了」、「人生，多陪陪身邊的人」。

點擊下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳