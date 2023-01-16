【誤診意外】22歲男大生嚴重偏頭痛　遭多次誤診焦慮症1個月後肝腎衰竭亡

▲ 22歲男大生嚴重偏頭痛，遭多次誤診「焦慮症」，1個月後肝腎衰竭亡。

英國日前發生一宗誤診意外，一名年僅22歲的男大學生原本因偏頭痛、食慾不振等症狀就醫，結果多次被醫生誤診為焦慮症，最終在1個月後因肝腎衰竭死亡。

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綜合外國媒體報道，22歲的英國男大學生Johnny Alfrey，在去年5月出現嚴重偏頭痛、疲勞、嘔吐、食慾不振症狀。由於他曾有焦慮、恐慌症病史，母親原以為兒子是舊病復發，但眼見兒子病情愈發嚴重，事出蹊蹺，母親於是在5月23日帶Johnny就醫。結果，醫生在得知Johnny曾有恐慌症病史後，便匆匆判斷他只是恐慌症發作。

但Johnny病情多日不見好轉，在母親要求下，醫生便再為Johnny進行詳細檢查，結果顯示他心律不正常，醫生卻給出更離譜的診斷，稱是因酗酒導致「酒精戒斷症狀」；然而Johnny一週也只喝一杯酒，醫生的説法令Johnny一家感到荒唐。

轉院後仍被誤診「焦慮症」

不久，Johnny被安排轉院進行檢查。在等待救護車期間，他的臉色持續變差，甚至嘴唇、手指開始變藍，强烈不適令其直呼：

讓我解脫，我快死了！

可是，即使轉院進行檢查後，醫生仍判定Johnny是因焦慮、恐慌等心理問題導致病症。3日後，Johnny的驗血報告顯示他肝功能異常，經治療稍有改善。

肝腎衰竭亡

可惜，Johnny返家後病情再度惡化，並引發恐慌症，令他無法站起，只能尖叫向母親求助：

請救救我，幫幫我！我這是怎麼了？我快死了！

直至6月8日，Johnny再度入院，此時他的肝腎功能衰竭；6月24日，Johnny宣告離世，當局正為其確切病因進行調查。

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責任編輯：羅嘉欣