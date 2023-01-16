【屯門娜娜】新婚人妻被指虛報年齡比丈夫老　董幸兒撰文反擊揭真實年歲

▲ 屯門娜娜發文回應。

近日榮升人妻的「屯門娜娜」董幸兒成為各大媒體的討論熱點，有網民覺我娜娜比老公的外貌老，質疑她有虛報年齡之嫌。

早前參加TVB節目《中年好聲音》的娜娜已曝露真實年齡及無濾鏡樣貌，面對網民的質疑，她發文反擊指自己14歲已來港，如今的她是36歲，強調自己沒有虛報年齡，且年紀比41歲的老公小。

【屯門娜娜】董幸兒成人妻Happy伯到賀 屯門娜娜歷網暴多年獲丈夫發文護妻

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屯門娜娜日前公布新婚喜訊，獲不少粉絲送上祝福，不過同時亦有不少Haters留言批評她，更指她看起來比老公還要老，認為她虛報年齡。

屯門娜娜反擊

屯門娜娜於IG發帖文寫道：

我14歲已經申請落黎香港啦 點會需要報細呢？36歲我已經覺得自己中老年啦 🥹朋友仔😅」

屯門娜娜結婚嫁靚仔 鐵粉HAPPY伯到賀向女神送祝福

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公開出生年月日

她於帖文上留言回應網民的質疑：「大哥，你都係估我啊？我14歲嚟香港啦，我做咩要報細年紀？你可以話我樣老，我都係活咗36年，你唔洗自己亂下定論啊！話我38，年紀大多兩年又點啊，都係細我老公，（即使）大我又老公又點呀！莫明其妙，董幸兒，現年36（歲），1986年1月25號凌晨1點半出生，我唔想死嗰時墳墓上住個假日期。」

她續指：「女人都會計較自己嘅年紀，唔洗你哋在幫我加多幾歲。36已經覺得自己好老囉，都唔想承認！同埋Happy伯唔係支持我一個，只係我條片紅咗姐攞我條片做新聞。」

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