新年賀禮送咩好？ 最受歡迎禮品原來係……  (附人氣健康推介)

就到農曆新年，相信不少人已開始預備選購拜年禮盒以表心意。新年賀禮總離不開糖果、餅乾，但有否想過，在你祝願對方身體健康、身壯力健的同時，送的卻是一份「高糖、高脂、高膽固醇」的3高禮品，這會否與你的祝福有點背道而馳？想知道還有甚麼大方得體的禮品可以選擇？早前小編就做了一個關於「新年最想收到的賀年禮品」街頭訪問，並集合了大家最推薦的新年賀禮，立即睇片！

糖果餅乾零新意 滋補食品顯窩心

以前每逢農曆新年，朱古力、糖果、曲奇餅等都會成為送禮「搶手貨」，但隨着近年不少人開始追求健康，無論是年輕一族或是年長一輩，大部份都表示希望收到或會送贈健康食品如蔘茸海味、保健產品等作為賀年禮品。早前小編就做了一個小小的街頭調查，發現不少人都希望在新年時收到一些老少咸宜的即食補品，亦有人表示會為長輩送上較有益和健康的食品！

▲ 小編早前做了一個街頭訪問，發現原來最多人想收到的新年賀禮是補健產品！

蟲草正氣補肺 調養身體

如果想送一份營養價值高又具食療作用的食材，註冊中醫師馬夢婷提議，蟲草是不錯的選擇。因為蟲草性質甘平可益腎助陽、補肺平喘，最適合有咳喘、上呼吸道不適、鼻敏症狀及體質虛弱人士食用。她指出，如果病癒後傷到肺氣，蟲草更有補益肺氣功效，最適合用來調養身體。馬醫師表示：「雞肉性質甘溫，營養豐富，以蟲草、雞肉配合藥材燉湯飲用，有正氣補肺的功效。」

▲ 註冊中醫師馬夢婷

燕窩養顏開胃氣 老少咸宜

除蟲草外，馬醫師又提議了男女老幼都適合食用的燕窩。燕窩不單是四大補品——蔘、茸、燕、桂之一，而且具有不同的功效。馬醫師稱，燕窩性平、味甘易吸收，有補中益氣、養陰潤燥、養顏、開胃氣等功效。此外，由於燕窩有養陰功效，於病癒後感到喉嚨乾涸時食用最適合。

送即食蟲草雞精、燕窩 以健康將彼此拉更近

雖然蔘茸藥材是不錯的送禮之選，但始終價值高昂，處理和烹調過程繁複又費時，未必人人合心意！幸好坊間有一些營養價值高而且方便的窩心之選，例如白蘭氏蟲草雞精和白蘭氏燕窩。

白蘭氏蟲草雞精以中醫複方多種藥材製成，每樽蟲草雞精的蟲草CS-4腺苷含量就等同於 47 枝野生蟲草¹（坊間一般的蟲草膠囊只得約20－32枝野生蟲草²），再加上經過高溫高壓清燉後，把雞隻所有的營養精華都濃縮於雞精內，所以比雞湯更易吸收。另外，蟲草雞精無添加鹽分且零脂肪，成份天然，每天飲用不單有助改善睡眠質素3和呼吸系統健康⁴，更有補肺益腎和增強免疫力⁵功效，年輕人以至長輩也十分適合飲用。

▲ 白蘭氏蟲草雞精集合了蟲草和雞隻精華，每天飲用，可改善睡眠質素³及補肺益腎、增強免疫力⁴等功效。

▲ 每樽白蘭氏蟲草雞精的蟲草CS4腺苷含量等同於 47 枝野生蟲草¹。

而成份天然的白蘭氏燕窩則採用了經過FTIR紅外線光譜鑑定的真燕窩製成，同樣無添加任何人造色素、香料或者防腐劑，即開即飲，方便又滋潤，更可以潤肺及提升抵抗力⁶，除了是女士的潤肺美顏恩物，一般人也適合飲用。

今個新年，一於為他們送上這份有「營」又矜貴的「祝福」，以健康將彼此拉近。

▲ 白蘭氏燕窩用真燕窩製成，無添加任何人造色素、香料或者防腐劑，即開即食，養顏又滋潤，最適合送給愛美一族。

著數！白蘭氏®Cs-4蟲草雞精將會有新年優惠，記住以下日子掃貨啦：

1月19日於萬寧門市及網店購買白蘭氏®Cs-4蟲草雞精（16支裝）即可以優惠價$173購買(標準價︰$299.3/盒) 詳情請留意白蘭氏Facebook 專頁。

（特約）