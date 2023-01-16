【鄧桂思案】女病人鄧桂思治療後不治　兩醫生被控誤殺准保釋4月中再訊

▲ 被告陳小劍（右）今到庭應訊。（梁偉榮攝）

女病人鄧桂思疑於2017年接受治療期間，出現急性肝衰竭後，兩度換肝後不治。兩名聯合醫院醫生各被控1項誤殺罪，今（16日）於東區裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至4月18日再訊，以待警方作進一步調查，包括再審視有關證供及報告，兩名被告准以現金5萬元等條件保釋候訊。

▲ 被告林治崑（結領呔）今到庭應訊。（梁偉榮攝）

兩名男被告林治崑（50歲）及陳小劍（45歲），均報稱為醫生，分別被控1項誤殺罪。控罪指，林於2017年1月20日至8月26日之間，以及陳於同年2月17日至8月26日之間，在香港非法殺死鄧桂思。

兩名被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方作進一步調查，包括再審視有關證供及報告。控方不反對辯方的保釋申請，裁判官將案件押後至4月18日再訊，批准兩名被告保釋候訊，條件包括現金5萬元，其間不得離港，不得接觸控方證人，須交出所有旅遊證件，居住在報稱地址，以及每周到警署報到1次。

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記者：梁錦麟