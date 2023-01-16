【躁父教女】女兒捱夜玩手機屢勸不聽　躁父怒揮皮帶鞭打持13吋刀欲砍殺

▲ 馬來西亞一名火爆父親因不滿女兒捱夜玩手機，竟怒揮皮帶鞭打女兒，並手持13吋刀恐嚇要殺死她。

子女終日玩手機令父母好勞氣。馬來西亞一名火爆父親因不滿15歲女兒經常玩手機至深夜，在屢勸不聽之下，竟怒取腰帶鞭打女兒，更拿出一把13吋的切肉刀，恐嚇女兒要殺死她，嚇得女兒離家出走報警，警方也隨即帶走該名躁父。

最新影片推介︰

據大馬媒體《光華日報》報道，一名雪州八打靈警區主任透露，警方在1月13日下午1時18分接獲一名15歲少女報案，聲稱自己遭親生父親虐打，父親甚至持刀恐嚇她，揚言要將她殺死。

警方隨即引用當地2001年兒童法令對案件展開調查，發現該名56歲的火爆父親因不滿女兒玩手機到深夜，且屢勸不聽，一怒之下拿起皮腰帶鞭打女兒，之後他無法控制情緒，再拿出一把13吋的切肉刀向女兒作出死亡威脅。

警方在當晚10時30分上門逮補該名父親，並在家中起獲一把切肉刀。目前法庭批准警方將疑犯扣押至1月17日，讓警方作進一步調查。

18歲仔手機睇AV遭父斬斷手

面對子女沉迷玩手機，全球很多父母都好勞氣。去年底印度一名18歲兒子新買一部智能電話後，機不離手沉迷睇AV，其父多次發現勸阻，可是兒子懶理，更與父親多次起爭執，職業是屠夫的爸爸一怒之下，竟用刀斬斷兒子的手，導致他右手9成永久傷殘。父親之後自首，涉謀殺未遂被捕。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳