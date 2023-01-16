【消委會】雞精蛋白質含量低於雞腿等原型食品　攝取同等蛋白質成本差290倍

▲ （消委會圖片）

消委會測試市面較常見的15款預先包裝雞精，發現大部分樣本均如聲稱屬「高蛋白質」食物，但雞肉、雞蛋或牛奶等原型食品的蛋白質含量較雞精的更高，以攝取每20克的蛋白質作比較，雞精樣本中攝取蛋白質的成本最高約為$1,300，但進食原型食品中最低只需花費$4.44，相差逾290倍；消委會提醒，一般人只需保持均衡飲食，便能吸收足夠營養。

消委會從主要零售點搜集15款市面較常見的預先包裝雞精樣本，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精和1款素滴雞精，分別測試雞精的營養素及防腐劑、抗氧化劑、激素、黃曲霉毒素的含量，發現除田原香原味滴雞精外，其餘14款均屬為高蛋白質食物，但消委會指若消費者單純希望補充蛋白質，可考慮直接進食原型食品如雞肉、牛奶、雞蛋等，因其蛋白質含量更豐富。以去皮雞腿肉為例，直接進食100克已經可以攝入26.3克蛋白質，且只需花費約$5.83，但若以食用傳統雞精來吸收同等分量的蛋白質，則需約$51.94，相差近8倍；如以用素滴雞精來吸收，更需花費$1,710，相差逾290倍。

除去皮雞腿肉之外，進食其他食物亦能吸收豐富蛋白質，亦較雞精產品便宜，又以一個每天需要2000千卡和60克蛋白質的成年人爲例，若以每餐攝入20克蛋白質計算，烚雞蛋每20克蛋白質的成本只需$9.27，連皮雞腿肉只需$4.82，惟素滴雞精則需$1,301。消委會認為，消費者若為攝取蛋白質而進食雞精便要留意雞精產品的價格和每次攝入量，再衡量是否值得花額外金錢購買雞精產品，或以維持均衡飲食的方法去攝取所需蛋白質。

消委會又發現，樂道烏雞熬雞精有「無鹽」的標示，惟其鈉含量並不符合「無鈉（或鹽）」食物的水平，消委會已將資料轉交食安中心跟進。另外，消委會也比較各樣本的營養標籤標示值與測試結果，發現3款樣本未符合技術指引要求，其中王朝原味滴雞精的蛋白質含量測試結果低於標示值22.9%，而御藥堂極上養生滴雞精及樂道烏雞熬雞精的鈉含量測試結果分別高於標示值22.5%及29.9%。

此外，條例規定由於氨基酸沒有營養素參考值，因此食品不能附有氨基酸相關的營養素含量聲稱，但雞極本味常溫鮮美滴雞精的包裝卻標示「豐富人體必須氨基酸」，未符合《規例》規定。

消委會強調，獲得正確的產品資訊是消費者的基本權利，而作為保健食品，營養標籤是消費者判斷該產品是否適合自己身體狀況的重要渠道，加上雞精產品未必適合所有人食用，消委會建議代理商或進口商在包裝上標示食用該等產品的禁忌及注意事項。消委會又稱，雞精屬於保健食物，正常健康人士，包括長者、孕婦或產後婦女，只要保持均衡飲食，應能攝取足夠營養，不應以該等產品代替正餐。

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責任編輯：黃小冰