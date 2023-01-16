【家居意外】電池熊布偶突冒煙　7個月大B女手掌嚴重燙傷冒出大水泡

▲ 7個月B大B女，被電池熊布偶燒傷，手掌燙出3大3小水泡，睇見都心痛！

燙傷是最常見的兒童家居意外，美國一名媽媽早前在社交平台分享，指7個月大的女嬰深夜睡覺時，BB突然尖叫和哭泣，原來陪伴BB睡覺的電池熊布偶突發熱冒煙，導致BB二級燒傷，手掌燙出3大3小水泡，媽媽呼籲各家長，「如果你有這個玩具，把電池拿出來扔掉！」

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該名美國媽媽於1月3日在其個人的facebook分享了7個月大的BB女Raeghan的燒傷照片，照片中清楚見到B女手掌燙出3大3小水泡，讓人相當心疼。

家長注意！如果你有這個玩具，去拿走它，把電池拿出來扔掉！

B女媽媽指事發當日凌晨12點20分，B女醒來時哭了起來，她進去看女兒時，並給她打開了這隻熊布偶的瓶子。B女很快又睡著了，她走出房間，繼續做自己的事情。

她指這隻熊布偶是B女很喜歡，每當B女生病時，也會拿著這隻熊布偶陪伴及安慰她。不過在12點40分，當媽媽走到走廊的一半時，B女突然大驚小怪，

她開始尖叫和哭泣，我7個月大BB的手被二級燒傷了！我很快就把它(熊布偶)從嬰兒床裡扔了出去，因為它正在從燈孔裡冒煙。

B女媽媽很自責，她覺得徹底打敗了自己，因為B女是她的第四個孩子，直到他們長大一點，她才把任何東西都放在嬰兒床上，B女在聖誕節收到了這個熊布偶，她真的很喜歡，當她感冒得厲害，睡得不好，媽媽才拿這隻熊布偶陪伴女兒，

凌晨4點我們從急診室回家，手上裹著各種東西要注意，每天兩次換藥，我7個月大的女嬰受傷了，請為她祈禱！ 快跑，把它趕出你的房子！

貼文一出，即掀起熱議，至今有1.6萬個留言關心B女及安慰媽媽，「祈禱她快點痊癒」、「天呀…… 我很抱歉這件事發生在你的孩子身上。祈禱」、「我不想要電池的玩具，沒有球形玩具，沒有會壞的東西。 對不起，沒有玩具值得孩子的生命」。

而B女媽媽也感謝網民友善和充滿愛意的信息，「很多人都在問B女過得怎麼樣！今天早上我們去了燒傷中心，他們說一切看起來都很棒！醫生和外科醫生說她會完全康復，沒有疤痕，也沒有神經損傷！謝天謝地！他們把所有的死皮都切掉了，她真是太棒了！甚至沒有哭過！我們仍然必須把它包起來，直到一周後我們去覆診！外科醫生說這是1%的2度燒傷。 我們非常幸運，也很高興她會痊癒！她一如既往的開心！ 感謝所有伸出援手的人。」

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責任編輯︰王明芳