【天龍八部之喬峰傳】王君馨獲甄子丹睇好　騷「最強body」：最性感最煞食的都使出來

▲ 王君馨離巢後參與電影《天龍八部之喬峯傳》拍攝。

現年36歲的王君馨（Grace）於2021年底宣布正式離開效力14年的TVB，當時離巢消息流傳多種說法。

有指因最後作品《超能使者》中宣傳片及海報慘變路人，談續約有感被冷待，一度傳過檔對家ViuTV，但原來最後北上參加跳舞真人騷《了不起的舞社》，重拾跳舞的初心。

跳出舒適圈向外闖，Grace參加跳舞比賽之餘，去年更踏入影壇為甄子丹監製、導演及主演的賀歲電影《天龍八部之喬峰傳》拍攝。她接受TOPick專訪，除大談拍攝點滴，還分享離巢後過去一年的向外闖的體驗。

首次擔重電影角色的她，直言與過去拍劇非常不同：「拍劇有時間warm up揣摩角色，但電影只有幾場戲，拍攝要很精準、更專注。有時等候7至8小時然後拍一個鏡頭便收工，所以狀況要很快由0去至100。」

▲ （陳慧安 攝）

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丹爺親自揀蟀

說沒壓力一定是假的，尤其突如其來的消息，令Grace反應不來。為《了不起的舞社》總決賽排舞期間，她收到王晶來電：「問我是否在內地、下月是否空閒，隨即指甄生有部電影選不到演員，叫我發履歷給他看，然後即晚便通知我演《天龍八部》的馬夫人（康敏）。」

適逢當時處於疫情高峰期，橫店防疫措施處於最嚴格狀態，隔離期幾乎要一個月。她認為一切是天時地利人和的緣份，第一次到橫店拍攝人生路不熟，湊巧姚子羚、王浩信等在當地拍劇，讓本來孤身作戰的Grace感到一份溫暖。

她憶起第一天在森林拍攝，休息時甄子丹主動跟她聊天：「丹爺哥哥問知不知道為何挑選我，我說不知道。他說見我離開公司的comfort zone，第一件事是去比賽，看到我有火有passion，他直言喜歡跟有火有passion的人合作。」

對方的一句「我睇好你」，為Grace打下一支強心針，短短的對話讓她感動不已：「當時感到愕然不懂得給反應，好感動有人看到我，更是看到我內心的奮鬥，一種不願放棄、很想進步的一團火！」

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新片零打戲

當以為Grace以打女形象登大銀幕，但竟一點打戲也沒有：「我也很surprise，是一份欣賞。有人認為我打得，找我演打的角色，但原來有人覺得我文戲也可以，希望成為文武雙全的演員！」

對於在片中要出動「最強body」演出，她認為比起過往已不算性感，更透露這場戲丹爺全權放手交給她發揮：「他說將所有武器最美、最性感、最煞食的都使出來，這個場交給你了，just give it your best。」

她透露這場與戲丹爺突然要求用普通話去演，在短短15分鐘補妝過程由廣東話翻譯為普通話，直言緊張到幾乎「心臟病發」，幸曾向前輩鄧萃雯和胡杏兒取經，才讓她順利完成。

此外，Grace大讚對手、飾演白世鏡的杜玉明夠紳士，拍誘惑吻戲非常放心，笑言奪了對方的銀幕初吻。

▲ （陳慧安 攝）

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留港發展

談及未來動向，Grace希望將重心放回香港演藝圈，並分享在內地勇闖10個月的感受：「踢自己離開舒適圈，頭半年沒助手沒經理人，自己一腳踢。拍綜藝沒schedule，記得有一天，身體感不適，隔離兩個半月出來即接受比賽，狀態如從前，當時壓力很大，差點在台暈倒！」

她坦言曾閃出退賽念頭，但最終還是撐過來：「當時真的覺得頂不住了，但不能因為太辛苦所以回來，過不了自己。最後買了一個鐵皮行李箱，內面總放備衫、褲、寶礦力、針線、風扇、枕頭等，彷彿是我的小助手，去任何地方都帶著它，陪伴到總決賽的最後。」

自認在跳舞比賽參加者屬年紀最大的一個，希望為一班妹妹做好榜樣：「雖然不是跳得最好，但希望無論如何都不要放棄。」

在演戲、跳舞與音樂中三揀一，Grace直呼好難選：「三種不同表達故事的方式，歌是healing的東西，將訊息帶出；跳舞是visual impact，欣賞舞蹈可以興奮到尖叫；看電影讓人震撼。如我有能力三樣可以impact到觀眾，為何要我作出選擇呢？」

她並揚言希望成為三棲藝人：「三個範疇都有很多進步空間，去下一個level。」

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Makeup：Evelyn Ho

Hair：Kenny @ HAIR

Outfit：Maje

Jewellery：APM Monaco

記者：馮雪怡

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