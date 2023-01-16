【快樂習慣】醫生年過9旬仍精神奕奕上班 健康又長壽的秘訣在於15個習慣

▲ 日野原重明在2017年以105歲高齡辭世。

一位91歲的日本醫生，每日仍能精神奕奕地從事診療工作，不斷被別人問到底有甚麼既健康又長壽的秘訣，結果他寫了一本書《快樂的15個習慣》，分享他的生活心得。

日野原重明醫生強調「自己健康靠自己捍衞」，可是他說沒有特別實行甚麼養生法，也沒有服用任何特別藥物，他總結自己的15個習慣。

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心中永遠保有「愛」的習慣，與其恨人，不如專注關心別人；抱持「一切都會變得更好」的正面想法；挑戰新事物，保持學習熱情；鍛練自己的專注力；向心目中的典範學習；感受他人的心情，習慣體諒別人就會減少不快的心情；珍惜有緣相逢的所有人、事及物。

吃飯不超過八分飽，以減輕對身體的負擔；對於飲食不要過於神經質，否則會失去對食的樂趣；能走路就走路；與更多同好享受運動時光；發現更多樂趣；不要讓憂慮事情累積，不要為明天的事憂慮；內省之餘也接受自己的不完美。

以上的習慣，不少也是老生常談，其實健康快樂好簡單，問題在於你是否願意實行。

編按：日野原重明（Shigeaki Hinohara）是日本的國寶級醫生，也是全世界執業時間最長的醫生，他在2017年以105歲高齡辭世，生前曾著有《活好：我這樣活到105歲》、《人生百年: 我的訣竅》等書籍，分享長壽的心得。

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原文刊於《晴報》，原題為《快樂的15個習慣》