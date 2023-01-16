【家居意外】22歲女生住宿舍碌架床墮地重傷亡 媽媽：護欄太矮猶如隱形

睡碌架床要小心！内地一名22歲女生，疑因宿舍碌架床護欄太低，不慎從上舖跌下受傷，經搶救無效死亡。據其家屬稱，上舖床護欄高度僅15厘米左右,鋪上被褥護欄幾乎「隱形」。

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綜合内地媒體報道，發生意外的22歲女生宋嘉怡，就讀蘇州托普信息職業技術學院。事發於上月3日凌晨，室友致電宋嘉怡媽媽，稱晚上宋嘉怡睡著後，突然從上鋪摔下，陷入昏迷。宋媽媽隨即趕往醫院，惟宋嘉怡受傷過重，醫院宣布腦死亡。上月5日離世。

報道稱，家屬們之後到女兒宿舍查到，見到女兒床位屬於上床下桌，床鋪離地1.9米。床邊鐵質護欄長約1米，高度只有15厘米左右，且向床外傾斜，實際高度不到15厘米。扣除床墊、被褥厚度後，護欄實際上與被褥齊平，上鋪人員很容易摔落。其他室友的床架也和宋嘉怡的一樣。多名同學亦稱，上鋪護欄不穩、太低，有人睡覺時身體移出床外甚至摔傷。

宋媽媽一家認為，學校的床架質量不合格導致女兒死亡。據了解，對於高低床的設計標準，雙層床安全欄板缺口應小於等於60厘米，不放置床褥情況下安全欄板高度應大於等於30厘米。宋嘉怡的床鋪並不符合。

女兒去世後，宋媽媽一家和校方進行多次協商，家屬不滿學校至今未道歉，也沒有整改床架。目前家屬已經委託律師準備起訴學校。

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責任編輯︰王明芳