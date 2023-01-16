【香港小姐】王卓淇爆選港姐被抹黑家底差　中學時期遭校園欺凌致精神衰弱

▲ 王卓淇曾被欺凌！

2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）入行後拍攝TVB劇集《全職沒女》及《那些我愛過的人》而為人熟悉，惟星路一直發展平平。2021年她離開TVB轉戰內地發展，更不時在內地社交平台分享動向。

近日Erin拍片分享透露有追看Netflix韓劇《黑暗榮耀》，劇情講述女主角宋慧喬在中學時因為家貧成為被欺凌對象，長大後為復仇精心佈局的故事，更自揭感同身受，皆因她在中學時期同樣曾經歷校園欺凌。

【那些我愛過的人】「芊芊」王卓淇家庭實力雄厚 不靠父蔭讀碩士創服飾品牌

最新影片推介：王綺琴專訪

揭曾經歷校園欺凌

Erin憶述在中學時期，當時有幾位同學組成「小團體」，經常用言語或肢體暴力別人，而她就是受害者之一，令其感到十分害怕：「其中有一個男同學是坐在我的位置後面，所以他常常上課的時候，用力地踢我的凳子，更過分就是用手抓着我的肩膀拼命地搖，弄得我那段時間就是非常精神衰弱。」

雖然後來在Erin媽媽警告下，這位男同學收斂了不少，但Erin就直言中學三年都過得很不開心。

▲ 王卓淇揭曾經歷校園欺凌。

參選港姐再被抹黑

豈料事隔多年後，Erin在參選港姐時期，這個「小團體」再次出動勢要抹黑她：「他居然拉了一個同學群，然後說大家一起寫她的黑料，然後爆料寫給記者，讓我一定不能贏！可惜他們問了一圈，我實在沒有什麼黑料，然後他們就開始創作抹黑我。」

Erin續說：「說我出身其實很差，家裏很窮，住那種沒有電梯的爛房子長大，雖然現實中我的確沒住過，但是就算我住過又怎麼樣？就算我很窮，難道我沒有資格去追隨夢想嗎？去挑戰自己嗎？」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

家境富裕

不過，王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女，爸爸是護膚品生產商，更在內地擁有50萬呎廠房，一家在海外亦有多個物業揸手，非常富貴。

但她平時都對家庭事保持低調，而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學（University of the West of England）讀經濟學位，之後又在薩里大學（University Of Surrey）讀國際商業管理碩士。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R