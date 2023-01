【香港小姐】王卓淇爆選港姐被抹黑家底差　中學時期遭校園欺凌致精神衰弱

▲ 王卓淇曾被欺凌!

2014年港姐亞軍王卓淇(Erin)入行後拍攝TVB劇集《全職沒女》及《那些我愛過的人》而為人熟悉,惟星路一直發展平平。2021年她離開TVB轉戰內地發展,更不時在內地社交平台分享動向。

近日Erin拍片分享透露有追看Netflix韓劇《黑暗榮耀》,劇情講述女主角宋慧喬在中學時因為家貧成為被欺凌對象,長大後為復仇精心佈局的故事,更自揭感同身受,皆因她在中學時期同樣曾經歷校園欺凌。

揭曾經歷校園欺凌

Erin憶述在中學時期,當時有幾位同學組成「小團體」,經常用言語或肢體暴力別人,而她就是受害者之一,令其感到十分害怕:「其中有一個男同學是坐在我的位置後面,所以他常常上課的時候,用力地踢我的凳子,更過分就是用手抓着我的肩膀拼命地搖,弄得我那段時間就是非常精神衰弱。」

雖然後來在Erin媽媽警告下,這位男同學收斂了不少,但Erin就直言中學三年都過得很不開心。

▲ 王卓淇揭曾經歷校園欺凌。

參選港姐再被抹黑

豈料事隔多年後,Erin在參選港姐時期,這個「小團體」再次出動勢要抹黑她:「他居然拉了一個同學群,然後說大家一起寫她的黑料,然後爆料寫給記者,讓我一定不能贏!可惜他們問了一圈,我實在沒有什麼黑料,然後他們就開始創作抹黑我。」

Erin續說:「說我出身其實很差,家裏很窮,住那種沒有電梯的爛房子長大,雖然現實中我的確沒住過,但是就算我住過又怎麼樣?就算我很窮,難道我沒有資格去追隨夢想嗎?去挑戰自己嗎?」

家境富裕

不過,王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女,爸爸是護膚品生產商,更在內地擁有50萬呎廠房,一家在海外亦有多個物業揸手,非常富貴。

但她平時都對家庭事保持低調,而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學(University of the West of England)讀經濟學位,之後又在薩里大學(University Of Surrey)讀國際商業管理碩士。

