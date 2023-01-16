【大掃除】廚房成細菌重災區污糟過廁所　醫生揭抹布2天不洗藏6億細菌

▲ 廚房成細菌重災區比廁所更污糟，醫生揭抹布2天不洗藏6億細菌。

「年廿八洗邋遢」，不少人都忙於在新年前大掃除。普遍人認為廁所是家居最骯髒的地方，但有醫生指出，原來廚房才是細菌重災區，皆因潮濕、高溫的環境，再加上食物殘渣，都為細菌提供了養分來源，以抹布為例，2天不清洗便會滋生6億細菌。

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台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》中表示，廚房較為潮濕，而經常煮食，因此溫度亦較高，加上食物殘渣或油煙都為病原菌提供了很好的養分來源，所以廚房是家居的細菌重災區。

而當中有6個衛生黑點，容易沾附細菌和污跡：

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林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，每次使用廚房用品、食具後，應立即清潔。她表示，很多研究顯示，抹布和百潔布暗藏大量細菌。她分享個人經驗指，每用完抹布後，除了用水清洗乾淨，亦會浸泡漂白水，然後曬乾。

至於砧板，她提醒切記生熟食分離，如果切含蛋白質的食物，不要用熱水沖洗，因為蛋白質遇熱會凝固，所以應用冷水冲刷砧板。

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責任編輯：羅嘉欣