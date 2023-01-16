【消委會】消委會3年接獲528宗語文課程投訴　籲細閱課程條款勿輕信口頭承諾

▲ （消委會圖片）

消委會過去3年接獲528宗語文課程投訴，去年共有134宗，主要涉及銷售手法、課程質素，以及合約條款等不同範疇。消委會提醒，消費者報讀不同課程前應多作比較，簽署文件前亦須細閱條款和細則，若有不清晰的地方應立即向職員查問，切勿輕信銷售人員的口頭承諾作決定，交易後也要謹記保留所有單據和相關紀錄。

有投訴人到A院校查詢IELTS英語課程，接受該院校的英語水平測試後，獲顧問推銷一個IELTS 6分保證課程，指若未能於IELTS公開試考獲6分或以上，院校會安排免費重讀。投訴人最終支付1.2萬元報讀該課程，惟在完成首節課後，投訴人發覺課程太艱深，不適合他的程度，欲商討取消課程及退款，在商議過程中，投訴人才得知他的入學水平測試為7級程度，但課程的條款列明「總評級6分保證：須於開學前進行入學英語水平測試並獲第9或10級程度」，質疑職員一開始便向其推銷不適合他的課程，更沒提及上述的最低入學水平要求，推銷手法有誤導之嫌，但要求院校退款遭拒絕。

該院校回覆消委會稱，入學水平測試成績僅作為報讀課程的參考，院校會因應學生的能力作相應安排，並表示模擬試的報名條款已列明不設退款，加上院校已向投訴人提供課堂、迎新班、開設網上學習帳戶、提供教材及預約30節課堂，難以退款。經消委會調停後，院校只酌情安排退款並扣除$1,000行政費，但投訴人不接受，並考慮循其他法律途徑再作追討。

另有一宗投訴個案，投訴人在書展中獲一院校職員推銷一個屬持續進修基金（基金）可獲發還款項的英語課程，投訴人其後接受院校的入學水平測試便報讀該課程及繳付約$26,500學費，但投訴人完成首節課堂後認為課程內容太過簡單，未能達到她的進修目的，因此向院校提出退學及退款申請，但未 獲院校同意。

投訴人後來亦發現，要向基金申領發還基準試考試費用，需向基金提供繳付考試費的證明，但C院校所發出之收據並無列出各細項，且基金要求院校需要以「按月等額」形式收取學費，即是如課程為期多於一個月，院校應將學費按修讀課程所需的月數分期，但院校卻一筆過收取所有學費，做法或有違基金規定之餘，院校職員更曾經要求投訴人簽署一份聲明，其中一點指出課程原定只有一個月，現應投訴人要求延長課程，院校會維持一筆過收取學費。投訴人懷疑院校意圖以此聲明迴避基金要求，遂向消委會求助。經消委會再次調停後，C院校願意只扣除5%手續費，另退款約$25,000，投訴人最終接受方案。

消委會提醒，消費者報讀不同課程時宜比較多間院校課程資料，包括課程內容及收費、上課模式、時間及地點，以及付款、補堂及取消安排等。而消費者報讀可獲持續進修基金發還款項的課程前，宜先到基金的網站核對「可獲發還款項課程」名單和要求細節，如課程須修讀多於一個月，但院校未有安排「按月等額」收費，消費者應立即向院校提出。消費者亦需留意向基金申請發還款項的出席率及成績要求。

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責任編輯：黃小冰