【哈佛研究】細胞有「重置按鈕」　老鼠成功返老還童年輕75%

▲ 美國一項研究揭細胞有「重置按鈕」,成功令老鼠返老還童,年輕75%。

「返老還童」不只是傳說?美國哈佛醫學院有科學家最近公布一項研究,透過控制細胞操作,成功令失明的老鼠重新恢復視力,也讓老鼠的腦部、肌肉及腎臟細胞,回復至比原本年齡更年輕的狀態,成功程度最多高達75%以上。科學家未來目標,是希望把技術應用在人體上,以達到抗衰老功效。

最新影片:

美國哈佛醫學院布拉瓦特尼克研究所遺傳學教授David Sinclair與研究團隊,近日公布一項研究,結果已於12日在權威生物科學期刊《細胞》上刊出。

研究團隊透過多次重置老鼠細胞,發現「衰老是一個可逆轉的過程」,衰老速度可被提升,但也可以逆轉,重返年輕。團隊發現會令老鼠衰老的關鍵,並命名為「ICE」(Inducible Changes to the Epigenome)。

團隊透過實驗,把幹細胞注射至老鼠的不同部位,並向老鼠餵食抗生素,以開啟基因重置關鍵,結果成功令失明老鼠重新恢復視力,而老鼠的大腦、肌肉以及腎臟組織,也由原本年齡回復至比較年輕50%至75%的狀態。

目前團隊正在靈長類動物上,進行相關基因重置的測試。團隊未來目標,是希望能把該技術應用到人體上,以對抗人體衰老過程。在考慮到倫理安全等問題,預計臨床實驗試行上需時10年。

責任編輯:羅嘉欣