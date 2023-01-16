【哈佛研究】細胞有「重置按鈕」　老鼠成功返老還童年輕75%

▲ 美國一項研究揭細胞有「重置按鈕」，成功令老鼠返老還童，年輕75%。

「返老還童」不只是傳說？美國哈佛醫學院有科學家最近公布一項研究，透過控制細胞操作，成功令失明的老鼠重新恢復視力，也讓老鼠的腦部、肌肉及腎臟細胞，回復至比原本年齡更年輕的狀態，成功程度最多高達75%以上。科學家未來目標，是希望把技術應用在人體上，以達到抗衰老功效。

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美國哈佛醫學院布拉瓦特尼克研究所遺傳學教授David Sinclair與研究團隊，近日公布一項研究，結果已於12日在權威生物科學期刊《細胞》上刊出。

研究團隊透過多次重置老鼠細胞，發現「衰老是一個可逆轉的過程」，衰老速度可被提升，但也可以逆轉，重返年輕。團隊發現會令老鼠衰老的關鍵，並命名為「ICE」（Inducible Changes to the Epigenome）。

團隊透過實驗，把幹細胞注射至老鼠的不同部位，並向老鼠餵食抗生素，以開啟基因重置關鍵，結果成功令失明老鼠重新恢復視力，而老鼠的大腦、肌肉以及腎臟組織，也由原本年齡回復至比較年輕50%至75%的狀態。

目前團隊正在靈長類動物上，進行相關基因重置的測試。團隊未來目標，是希望能把該技術應用到人體上，以對抗人體衰老過程。在考慮到倫理安全等問題，預計臨床實驗試行上需時10年。

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責任編輯：羅嘉欣