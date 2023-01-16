【搶劫提堂】涉糾黨搶劫逾百萬元　技術員被控准保釋候查

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30歲電腦技術員涉於上周五（13日）在中環威靈頓街一單位內，連同5名同黨劫去逾110萬現金及虛擬貨幣。涉案技術員被控1項串謀搶劫罪，今（16日）於東區裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至4月17日再訊，以待警方進一步調查，包括檢閱被告手機紀錄及閉路電視片段等，被告准以現金10萬元等條件保釋候訊。

男被告馮敬恩（30歲），報稱電腦技術員，被控1項串謀搶劫罪。控罪指，被告於2023年1月13日，在中環威靈頓街一單位內與5名不知名人士串謀搶劫洪錦龍，劫去屬於洪錦龍的財產，即在花旗銀行戶口內的88萬港元據法權產、加密貨幣帳戶內的3萬美元（折約23.4萬港元）據法權產、現金3,000港元及兩部手機。

被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方進一步調查，包括檢閱被告手機紀錄及相關閉路電視片段，以找出在逃人士，以及等待受害人之銀行文件。裁判官將案件押後至4月17日再訊，其間被告准以現金10萬元保釋，須每天到警署報到，不得離港，不得騷擾控方證人，須交出所有旅遊證件，以及居住在報稱地址。

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記者：梁錦麟