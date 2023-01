【林俊傑演唱會】JJ香港騷優先訂購2分鐘售罄　歌單增至40首呼籲歌迷提早入場

▲ 林俊傑(JJ)再來香港開騷!

七千三百多天的音樂創作堅持,2023年迎來亞洲全能唱作天王JJ林俊傑入行的第20個年頭。早前JJ啟動了籌備多時的《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站,並宣佈將於3月18-19日舉行香港站的巡迴演唱會!



消息一出即引來不少查詢,而香港場於16日的優先訂購,更是在2分鐘以秒殺售罄!暫時未能購得門票的樂迷,可於本月17日公開發售當天,上午11時到TIX-GET-GO 購買門票!



隨着入境措施放寬,圈中交遊甚廣的JJ,他於中港台三地的圈中好友,都紛紛表示要飛到香港欣賞JJ的演出!能得到一眾好友支持當然興奮,但因為香港站只開兩場的關係,欠下不少飛債的JJ,相信為此而非常苦惱。

▲ 《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站優先訂票,在2分鐘便售罄。

JJ出道滿20年

去年夏天,JJ 林俊傑在社交平台上搶先放出震撼彈,宣布舉辦《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》,消息公告後即引起全球樂迷熱烈討論!2023年正是JJ出道滿20年,故對他來說別具意義。

在這20年的音樂之旅,JJ創造了無數經典,至今他共發行了14張專輯,更締造許多難以被超越的成績,令他被譽為新加坡的驕傲,亦是華語樂壇中無可替代的唱作天王。

20年對JJ來說是個不容易的里程碑,而《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》更是在許多一路支持的歌迷的見證下因而誕生!

對於這次巡演JJ充滿期待與重視,他分享心情:「沒想到一轉眼,就在籌備出道20週年的巡迴演唱會!感覺這一路來有點夢幻,所以希望把這次的演唱會打造成屬於歌迷的一個夢幻旅程!」而為這次的世界巡迴演唱會,JJ更創作出主題曲《7千3百多天》,以紀錄他20年來在音樂上的創作堅持。

最新影片推介:王綺琴專訪

呼籲歌迷提早入場

世界巡迴演唱會的消息公佈後,不少香港樂迷都引頸以待,期望JJ舉行香港站個唱。就如JJ於社交平台上所說的一樣:「WE HEARD YOU!JJ20 is coming your way in 2023!」

JJ20世界巡迴演唱會香港站亦敲定於3月18及19日舉行!向來寵粉的JJ,在每一站巡迴個唱中,都希望有締造一些獨特的回憶予當地歌迷朋友。

有鑒於JJ已有多年沒有見過香港的樂迷,所以JJ特意將香港站的歌單增至40首,以歌曲答謝歌迷在這二十年間於其音樂及創作路上一直相伴。

而演唱會開始時間亦有別於傳統晚上8時舉行的個唱,提早1小時於晚上7時舉行,好等樂迷有足夠時間享受JJ為大家設計的音樂旅程。

《JJ林俊傑 JJ20 世界巡迴演唱會》香港站

日 期:2023年3月18 - 19 日

時 間:晚上7時

地 點:中環海濱活動空間

票 價:$1380/$1080/$880/$580

優先購票及公開發售網址:http://tix-get-go.kktix.cc

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R