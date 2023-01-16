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【小心感冒】狂流鼻水36小時陷昏迷　男子突敗血症多重器官衰竭亡

醫生診症室 17:03 2023/01/16

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狂流鼻水36小時陷昏迷，男子突敗血症多重器官衰竭亡。

頭痛、流鼻水原來可以是奪命警告！英國便有一名28歲青年出現相關症狀，流了36個小時的鼻涕卻未有及時治療，待失去知覺後才被急急送院，惟最終男子經搶救無效身故。院方事後證實男子身體早已被敗血症侵襲，最終死於肺炎和多重器官衰竭。

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根據英國《鏡報》，28歲的Rhys Leatherbarrow本身是自閉症及視障的患者，於去年12月23日在醫院病逝。而病逝前36小時，他身體已有不適感，如向家人抱怨自己開始頭痛、流鼻水，惟當時家人未有太大為意，其31歲家姐翌日還想用他最愛的炸雞和薯條哄他，卻發現Rhys已倒地昏迷，需緊急送院。醫院其後檢查出Rhys身體出現敗血症，侵襲他身上多種器官，令他最終死於肺炎，以及二度心臟驟停引起的多重器官衰竭。

據其家人回憶指，Rhys在事發前一天本來精神很好，沒有太大不妥，但後來開始喊頭痛、流鼻水。期間家人曾給他2顆止痛退燒藥，要他在家休息，他當時還因為不用去醫院而感開心。

對於Rhys的突然死亡，其家人深感悲痛並坦言：「我們沒有預料到，還以為他進醫院只會拿個抗生素。」他的葬禮於本月11日在Golborne的教堂舉行，家屬也在Gofundme上募資，以籌備Rhys的身後事。

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香港危重病學會會長陳勁松醫生說，敗血病是嚴重的細菌感染，引起身體器官功能出現衰竭。

對於引致敗血症的原因，陳醫生表示，與病原體（如細菌）與病人抵抗力有關，一些惡菌如肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌、食肉菌（創傷弧菌導致的壞死性筋膜炎）等，都可令病情急劇轉差。

幼兒與長者都是高危一群

敗血病的病徵包括：發高燒、血壓低、神智不清、排尿減少（因腎功能衰退）、氣喘等。醫護人員會為病人進行連串化驗，檢測白血球及血液乳酸濃度是否過高，以了解當事人的細菌感染程度。

事實上，任何年齡層都有機會患上敗血病。幼兒和長者抵抗力皆較差，染上敗血病的機會較大，因此此病的年齡死亡率呈現如浴缸兩邊向上的形態。

由於敗血症死亡率高，提起此症往往令人聯想到一旦患上會命懸一綫。這要視乎病情有幾嚴重，如病人因肺炎差到要用呼吸機輔助呼吸，死亡率已達三分一；如是腎衰竭而需洗腎，死亡率高達二分一。

敗血病10大表徵

  • 軟弱無力
  • 神智不清
  • 感到非常不適
  • 失去食慾
  • 發燒、發冷
  • 口乾
  • 呼吸困難
  • 心跳加速
  • 頭暈及血壓低
  • 小便次數下降

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責任編輯：羅嘉欣

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