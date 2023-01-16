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【農曆新年】旺角花墟明起實施人潮管制及特別交通安排　花墟道、園藝街及園圃街等明早8時封閉

社會 13:08 2023/01/16

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（資料圖片）

警方將於明日（17日）起至周日（22日）在旺角花墟道一帶實施特別交通安排以維持交通順暢和公共安全，詳細安排：

  • 人流安全管理措施

由於預計農曆新年前將會有大批市民前往花墟一帶選購年花，警方將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制，警方籲市民耐心等候，聽從警方指示，有秩序進入該區。

  • 封路及交通改道

花墟道、園藝街、園圃街及太子道西支路明日上午8時至周日上午8時封閉，持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨0時01至下午5時駛入上述路段上落貨。封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街北行，受影響車輛或可改經通菜街北行、運動場道／界限街、花園街及太子道西支路。
 
警方也會視乎交通情況，封閉介乎太子道西支路與界限街的洗衣街、介乎太子道西支路與界限街的花園街、介乎通菜街與洗衣街的運動場道，以及介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路，封路期間，沿太子道西西行的車輛不可在彌敦道交界掉頭前往太子道西支路。

  • 停車位暫停使用

位於以下路段的停車位將由明日上午8時至周日上午8時暫停使用：

－　介乎太子道西支路與界限街的花園街收費錶停車位；
－　介乎太子道西支路與界限街的通菜街收費錶停車位；
－　介乎通菜街與洗衣街的運動場道收費錶停車位；
－　通菜街近運動場道的電單車停車位；
－　介乎花園街與通菜街的運動場道電單車停車位；
－　介乎通菜街與洗衣街的太子道西天橋底的電單車停車位；
－　花園街近界限街的殘疾人士停車位；及
－　運動場道近通菜街的殘疾人士停車位。

在上述範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。

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責任編輯：黃小冰

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