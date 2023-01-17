【新年茶飲】菊花枸杞茶+大麥茶 親友拜年健康全盒及待客茶飲推介

▲ 親友到訪時還要準備茶水，簡單沖泡一壺菊花枸杞茶即可。

今年農曆新年來得特別早，聖誕布置才剛除下來，還不夠一個月便是兔年。相信大家心中總有一張準備過年的清單，換新鈔、大掃除、買新衣裳不在話下，當然還要準備過節食品。大部分全盒多數會放入各式各樣的糖果零食，但近年更多人關注健康，我今年也準備了一個健康版本，以杏仁、合桃、焗腰果、藍莓乾、小魚乾為主的全盒來招呼親友，最重要是避免兒子吃過多零食。

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親友到訪時還要準備茶水，簡單沖泡一壺菊花枸杞茶即可。此茶清肝明目，老少咸宜，特別適合春季飲用，味道清香，菊花泡開配紅色枸杞，令人賞心悅目，簡單又不失大體。如果怕吃太多賀年糕點油膩，則可飲用大麥茶消滯去積，還可降膽固醇。

菊花味甘、苦，性微寒，歸肺、肝經，能疏風清熱、解毒消腫、清肝明目、平抑肝陽。

枸杞味甘，性平，歸肝、腎經，可養肝明目、滋補肝腎、潤肺補氣。能益精血、明目、預防視力模糊減退。

大麥味甘，性平、歸脾、胃經，《本草綱目》記載：「大麥有去食療脹、消積進食、平胃止渴、消暑除熱、益氣調中、寬胸大氣、補虛劣、壯血脈、益顏色、實五臟、化穀食之功。」

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原文刊於《晴報》，原題為準備過年清單