【家庭悲劇】媽媽離世欲續領養老金 無業女伴屍生活2年

南韓仁川一名47歲女子，為詐領養老金，自媽媽2020年離世後，一直未通報並申請死亡證明，更將母親屍體藏於家中伴屍2年，只為能持續月領約60萬韓元（約3800港元）養老金。

綜合外媒報道，該宗女兒詐領母親養老金案件近日被揭發，南韓國民年金公團（NPS）表示，該名母親在過去兩年中沒有就醫紀錄，當局對此產生懷疑，要求其他親人去確認狀況，才赫然發現，該名母親早在2020年就離世，享年76歲，距今已過了2年4個月。

報道又稱，涉案女子來自一個6兄弟姊妹的家庭，而其他兄弟姊妹在爸爸1995年去世後，便與母親斷絕聯繫，直到當局聯繫才返回家中確認狀況，發現異狀立即報警，警方日前強行進入涉案女子寓所，發現在毯下有母親的遺骸，立即對女子發出拘捕令。

據悉，這名失業女子在過去2年4個月中，詐領高達1700萬韓元（近9.5萬港元）養老金，以每個月約60萬韓元（約3800港元）維生，因害怕陷入貧困而沒有登記母親的死亡。而在韓國。若匿藏屍體於家中最高可判處7年有期徒刑。

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責任編輯︰王明芳