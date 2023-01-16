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【港澳通關】姚柏良冀春節後取消跨境配額　向內地爭取2月恢復內地團

社會 13:35 2023/01/16

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香港旅遊業界今早繼續在澳門參與交流會。（陳靜儀攝）

香港旅遊業界今早繼續在澳門參與交流會，澳門相關官員及港澳旅遊界逾150人出席。澳門旅遊局局長文綺華表示，香港一直是澳門第二大旅客市場，所以冀交流會解說最新旅遊資訊及加強港澳對接。出席活動的旅遊界立法會議員姚柏良表示，香港旅發局將在農曆新年後展開全球大型推廣，亦期望春節後本港同內地進一步取消跨境配額限制，並向內地爭取2月恢復內地團簽注，吸引更多內地客到訪。 

文綺華在交流會上表演，澳門施政報告去年提出1+4適度多元發展策略，旅遊業亦會推動深化「旅遊+」，希望同文化、會展及體育等關聯產業加強協作。 

姚柏良指，今次到訪澳門大開眼界，不止一般港人認為去澳門就只是飲食和享用酒店設施，昨日欣賞到大三巴有葡國舞蹈表演，又在玫瑰堂有中樂演奏，以及參觀了擴充後的大賽車博物館，結合文化旅遊及體育旅遊，認為可以借鏡。他更形容港澳「兩兄弟」可肩並肩到海外推廣，帶動旅遊循環。 

他說，香港旅發局將在農曆新年後展開全球大型推廣，亦期望本港同內地進一步放寬跨境配額，待春節後交通負荷無問題，希望兩地不再設有配額限制。 

姚柏良特別提到，現時內地仍未恢復內地出境團，來港澳仍以自由行為主，但接待入境旅行團對本港旅行社較受惠，希望文化體育及旅遊局盡快同內地相關部門爭取盡重開內地團簽注，期望2月可以開通。 

香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，港澳入境旅客都有增加，為業界打下強心針，她強調港澳兩地是互補互通，而不是競爭關係。香港疫情期間都有新景點開幕，包括M+、香港故宮博物館、翻新的山頂纜車等。

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記者：吳雋妍

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