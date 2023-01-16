【澳門旅遊】澳門金沙度假區  推優惠港客專屬兩晚住宿套票

▲ 澳門倫敦人酒店專屬會所——華庭，面積達11,840平方呎，內部劃分為多個區域，各具獨特風格，以英國皇室、劇院及藝術品為設計主題。(圖片由酒店提供)

隨著澳門宣布放寬入境措施，香港旅客終於可以免隔離暢遊澳門。當中集結澳門倫敦人酒店、澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門康萊德酒店、澳門金沙等的澳門金沙度假區，更由現時至6月30日推出專為香港旅客打造的澳門探索之旅住宿套票，最划算的兩晚住宿更低至澳門幣2,196元起。

要數最豪華級是澳門倫敦人酒店的住宿套票，由澳門幣12,456元起，包括路易套房兩晚住宿、澳門倫敦人酒店專屬會所——華庭的全日免費通行，同時亦有澳門幣300元的度假區消費券。在飲食方面亦照顧周到，在入住酒店期間，兩位可享包括自選即席烹調菜餚的環球自助早餐、下午茶、全日小食，以及多款飲品及黃昏時段限定的雞尾酒，絕對食得滿足又盡慶。

經濟之選有澳門巴黎人之套票，兩晚住宿由澳門幣2,676元起，包括豪華大床客房兩晚住宿、每日雙人早餐、澳門幣300元的度假區消費券。亮點是包括了巴黎鐵塔7樓及37樓觀景台雙人門票（不適用於2023年1月21至29日及公眾假期）。

此外，由即日至3月31日，金光飛航推出船票買一送一優惠。凡持有香港特別行政區居民身份證的乘客在澳過夜住宿，於指定票務櫃台購買市區航線正價船票一張，可以獲贈免費標準艙回程航班船票一張，回程不可與去程同日。每位香港居民於優惠期內僅可享此優惠一次。

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澳門威尼斯人(票價格為澳門幣3,396元起)

• 豪華皇室套房兩晚住宿

• 每日雙人早餐

• 澳門幣300元的度假區消費券

• 免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店

澳門康萊德酒店(票價格為澳門幣3,576元起)

• 豪華大床客房兩晚住宿

• 每日雙人早餐

• 澳門幣300元的度假區消費券

• 免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店

澳門金沙(票價格為澳門幣2,196元起)

• 豪華套房兩晚住宿

• 每日雙人早餐

• 澳門幣300元的度假區消費券

• 免費穿梭巴士由澳門主要口岸接送至酒店



記者︰劉妙賢