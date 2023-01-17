【明星育兒】蔣麗萍以身作則藉行善身教　子女青出於藍明白施比受更有福

▲ 蔣麗萍以身作則讓子女參與義工。

近日蔣麗萍的二仔畢業，有媒體說她的子女都是學霸，但她一點也不看重。「成績ok就算，我相信行行出狀元。」反而在育兒路上，面對子女的反叛，她不知如何是好。「他們入讀國際學校就講人權，只是用藤條嚇下他們，或者打pat pat，他們會說：『媽咪不能打呀，我們可以告你㗎！』」於是蔣麗萍在朋友建議下，帶小朋友返基督教會，主日學有不同的班別：初中、高小、初小、幼稚園，可以切合蔣麗萍4個子女的需要。

宗教經常強調施比受更為有福，所以她會用收禮物去引導子女。「我會問阿女：『你喜歡人給禮物你，還是你給禮物人？』答案當然是收禮物。但我告訴她：『你給禮物人才是富翁，收禮物那個才是乞丐。重新讓你揀，你會點揀？』她當然會揀給禮物。」蔣麗萍明白小朋友一定想收禮物，但只要想深一層，就會知道施與才是最有福。

▲ 蔣麗萍認為，如果你將價值不是放在房屋上，那你一生都會很快樂，不會因為太多環境因素而怨天尤人。（攝影：湯致遠）

以身作則讓子女參與義工

返教會這招真的work，加上蔣麗萍努力做慈善，子女也感受得到。「記得2013年我要去農村，當時阿女大概14歲左右，她投訴我不陪她：『你經常去農村，哪誰陪我？』我說：『媽咪可以在家陪你，但只是陪你一個，相反在農村可以關懷許多留守兒童，你幫媽咪做決定，我應該陪你還是去農村？』最後阿女說：『好啦！媽咪你去啦！』」

蔣麗萍暑假也會帶子女去做義工。「老二見到我做慈善，曾經講過這句說話：『媽咪你不是講也做，我respect你。』令我很感動。這令我醒一醒，不是講你幾偉大就可以，而是看到你做才佩服你，所以我也鼓勵義工帶埋仔女去做服務。」

▲ 近日蔣麗萍因為一直積極做慈善而獲愛心獎，圖為一家人出席頒獎典禮，左起：蔣麗萍二仔、丈夫及細女。（圖片被訪者提供）

當然生活在城市的小朋友，有時也未必能夠像大人般，可以完全敞開心懷去服務。「有次帶阿女去農村服務，小朋友知道阿女未食飯，便慷慨將自己的饅頭直接放入阿女的口中。阿女投訴小朋友指甲有一條條黑線，但她將所有給她也要欣賞。她反思道：『我們甚麼也有，卻不想和人分享，為何他們咁捨得？』」

主角還是配角命中注定

曾經在娛樂圈打滾，蔣麗萍一直覺得自己很蒙恩。

很多事情不是我想得到便得到，原來冥冥之中是有主宰安排。有些人紅不代表特別靚或唱歌特別好，有些人一輩子也不紅，所以無論是做王子還是公主，抑或做窮人乞丐，只有神才知你是主角還是配角。

她會和子女講王子與乞丐的寓言故事，每一個人都想做王子。「你以為乞丐很慘，原來在神眼中，乞丐才是祂要用的人物，啟發人去思考。」因此，蔣麗萍會預備子女的心，不會太過朝著要成功的方向。「就好像鑽石未經切割不會發亮，因此我希望他們也經歷艱難，愈早受苦愈好，年輕才有得take two。」

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不要成為別人偶像而是榜樣

近年不少年青人自殺，因為看不到自己生命的價值，蔣麗萍希望子女：「不要成為別人的偶像，worship? No！而是成為人的榜樣，你的好行為讓人模倣學習。要勤力讀書，裝備自己成為有用的人，你的貢獻可以為社會加多一個value，榮神益人。」

她不是希望子女有份好工，然後升官發財。「你的value在那裏，可以帶給別人甚麼，那你就有價值。」所以她只希望子女無論做任何行業，都要帶給社會正能量。

或許曾經歷亞洲金融風暴，蔣麗萍醒悟到賺多少不重要。

如果你的價值不是放在房屋上，那你一生都會很快樂，300呎又或者3,000呎都住得優哉悠哉，不會因為太多環境因素而怨天尤人，會感恩。能夠活著來到世界走一轉、貢獻一轉，其實已經是blessing。

子女青出於藍愛人如己

蔣麗萍也一直教導小朋友要愛人如己，將愛植在他們的心中；而老二一次看到同學癲癇症發作，便產生同理心。「他覺得自己無能幫不到同學，於是便走去學急救。同學有功課追不上，他會付出時間和他們一切做。有人覺得點解咁蝕底，我覺得無所謂，最緊要做人要有愛，那天下都有朋友。」

▲ 老二因見到母親做慈善，所以尊敬她。（圖片被訪者提供）

老大更厲害，娶了一位美國宣教士，為了支持老婆她去台灣教書養老婆。「我說台灣那麼多天災颱風地震，又有政治危機，不如回來吧！他竟然這樣答我：『就是因為有這麼多苦難，我才要去台灣，隨時可以幫忙。』聽完後，我實在不好意思再說甚麼了。」

記者：何小雲