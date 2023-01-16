【愚公移山】父親用30年挖山開路　母出走改嫁12歲女兒輟學打工養家

▲ 現實版愚公移山。

《愚公移山》這個成語故事大家都聽過，但現實真有此人！內地有一名70歲男子，30年前放棄工作，每日用手挖山開路建造「景點」，育有2女一子的他，不顧家庭經濟陷入困境，繼續努力專心挖山，最終導致妻離子散。

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據內地媒體報道，該名70歲姓李老翁來自湖南郴州，其女兒表示父親年輕時受過良好教育，高中畢業後在縣內工廠打工，後來考獲建築師資格，而且家庭美滿，可謂模範家庭，李女形容兒時過得相當幸福。不過突然有一年，爸爸性情大變，辭去工作後，回鄉種田、養羊，更開始到相鄰的山中鑿山建造景點。

▲ 裝滿一車又一車的石頭。

長女指，父親是家中經濟支柱，此舉令全家陷入經濟困難，當時她只有7歲，家中還有一弟一妹。結果一年後，母親忍無可忍離家改嫁，後來就連妹妹也因家中財困的緣故而離世，叔叔也因此事與父親反面，老死不相往來。

長女憶述，後來爸爸曾到外地打工，做過搬運工人、地盤工人，微薄薪金勉強養活一家三口，但仍要靠種米的親戚接濟，

我們一年吃多少米，叔叔就給多少。省吃儉用，只吃飯，菜和油都很少吃。

她表示，兩姊弟自幼家貧輟學，由父親教他們寫字、學拼音、數學，父親曾承諾當「開山」工程完成後，就讓他們到學校讀書，然而如今30年過去，承諾從未兌現，「直到現在，我連學校的門都沒進過。」

父情性情古怪，打工經常受人欺負，有次更被的士撞傷至昏迷3天，自此之後兩姐弟決定擔起養家重擔，

一開始我是在本地洗碗，12歲的時候就去廣州了，一兩年才回來一次。

鋪路建池塘抵禦洪水

長女指父親開山工程從未停下，並一心打造一個免費旅遊景點，更形容「他挖山造景是為了全國人民」，努力了30年，成功鋪出一條約兩公里道路，可讓車輛行駛；另外他又花了12、13年時間，挖出十多米深的水塘，聲言在8年前洪災中助村民保住家園。她又指，爸爸不想破壞山中的石頭，因此從不會使用機器，只靠雙手用鋤頭一下一下挖掘。

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雖然挖山造景幾乎導致家破人亡，但老翁依然堅持，一旦阻止他施工便發脾氣，令全家人無法入睡，其行為也受到村民非議，甚至被認為精神狀況有問題，不過由於沒有影響其他人，因此村民沒有阻止。

長女形容爸爸並不健談，也沒有其他嗜好，惟有挖山才令他興致興致勃勃，儘管當中付出巨大代價，但看到爸爸的身體愈來愈好，她亦感到欣慰，她指景點工程已經完成大概八成，爸爸稱只要不偷懶，再挖五年就能完成。

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責任編輯︰王明芳