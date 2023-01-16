【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決

▲ 台灣一名人夫在網上發文大呻，太太於9年前誕下兒子後，就一直拒絕跟他行房，令他感到非常寂寞，每晚要自行解決需要。

夫妻誕下小孩後，房事難以協調，處理不當或會導致婚姻危機。台灣一名人夫在網上發文大呻，夫妻結婚10年，自太太於9年前誕下孩子後，就一直拒絕跟他行房，兩夫妻更分房睡，他為了解決性需要，只能每晚自行解決。可是網民卻斥責他自私，不懂體恤太太。

該名人夫在facebook群組「匿名2公社」發文表示，兒子今年9歲大，多年來太太為了照顧孩子，夫妻都是分房睡，更一直拒絕行房。他慨嘆自己有為家庭付出，「家事我全包了，飯也是我煮」，但他難頂寂寞，維持婚姻也只是為了孩子。

自己一個人睡，每天晚上我都自己來，如果不是為了孩子早就分開了，這樣的日子真的很難熬。

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網民力撐太太湊仔辛苦

人夫其後在留言補充，太太是家庭主婦，有兼職工作，但收入就全歸她，「就算她有去工作也是她自己的，不用出家裡費用。」大部分網民力撐他太太照顧孩子辛苦，人夫沒有體諒她，更質疑他有否幫忙湊仔，人夫回應指自己有幫忙照顧孩子，並強調有做家務和煮飯。

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有網民認為，人夫可能在生活中沒有照顧到另一半的感受，才導致太太不願意行房，故有網民直言「只能說你做為老公，做為父親真是不及格」、「不如晚上你顧小孩，讓你老婆自己來，如何？」，有人建議他不如放太太一星期期，自己親身體驗一下全天候湊仔，「你就能體會什麼叫棒賽（上廁所）都沒時間了」。

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責任編輯︰王明芳