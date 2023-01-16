【中大研究】年輕糖尿病前期患者患糖尿病風險高達90%　患心血管疾病風險增67%

▲ 中大醫學院分析香港二百萬名成年人的臨床數據，發現年輕糖尿病前期患者患糖尿病的終生風險高達90%。（中大提供）

糖尿病前期指血糖高於正常水平，但未達到糖尿病的診斷標準。中大醫學院分析本港二百萬名成年人的臨床數據，發現平均年齡為20歲的糖尿病前期年輕患者一生患糖尿病的風險高達90%，患心血管疾病的風險亦高達67%。

中大醫學院內分泌及糖尿科研究團隊使用香港醫院管理局的臨床資料庫，分析2001年至2019年間200萬名血糖正常或患有糖尿病前期的成年人數據，發現平均年齡為20歲的健康人士，其糖尿病終生風險為66%；患有糖尿病前期人士的相關風險則大增至90%，而患糖尿病的病程可長達33年或佔剩餘壽命的一半時間。

研究團隊利用同一組數據，研究糖尿病前期對不同年齡層帶來的直接影響，發現早期糖尿病可作為獨立因素，增加各種嚴重疾病及死亡的風險，且年輕群組帶來的疾病及死亡風險最為明顯，如20至39歲的糖尿病前期患者患上心血管疾病及末期腎病的相對風險均為67%，而80歲以上年長患者的風險則分別為3%及沒有上升。

研究的首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣稱，新一代的營養轉變和久坐不動的生活方式可能對近年出生的年輕人健康構成負面影響，令他們受糖尿病前期的影響較早年出生的年輕人更為嚴重。

學系教授馬青雲表示，儘管年輕人的風險數據令人擔憂，美國一項預防糖尿病研究的事後分析指出，年輕人可以通過調整生活方式，改善身體機能和心臟代謝指標，成效遠超過年長人士。根據現有臨床指引建議，被診斷患有糖尿病前期的人士需要大幅度調整生活方式。部分降血糖藥物亦被證實有助高風險群組預防糖尿病，而這類人士通常需要同時控制其他代謝風險因素，例如肥胖、高血壓及高血膽固醇。

學系講座教授陳重娥也指，過往的臨床實驗證明，調整生活方式和藥物均可有效控制血糖至正常水平，預防或延緩糖尿病發生。雖然透過干預糖尿病前期的進程可以預防糖尿病，但由於大眾及醫療人員對糖尿病前期的認知及警覺性不足，患者大多未被診斷，或診斷後未有接受治療。是次研究提醒公眾定期進行血糖篩查的重要性，包括年輕人，特別是有糖尿病家族史或其他風險因素的人士。

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責任編輯：黃小冰