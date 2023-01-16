【接班人】全球首富長女跑出被任命Dior行政總裁　首段婚姻觸礁情傾法國電訊大富豪

▲ LVMH集團行政總裁Bernard Arnault有五子女，是真正地表最強時尚家族，作為掌上明珠兼大女 Delphine 近日被欽點接管他最愛的服裝品牌Dior，而Dephine跟阿爸相像，至今有兩段感情。（圖片：TWITTER@EDHEC_BSchool 及法新社）

上周三（11/1）全球最大奢侈品集團LVMH無預警發聲明，委任集團行政總裁貝爾納（Bernard Arnault）長女德爾菲娜（Delphine Arnault）為Dior的行政總裁（也是她加入集團後首個），更發布一連串的高層一事調動，如把現任Dior行政總裁Pietro Beccari，接替Michael Burke成為新任Louis Vuitton行政總裁。作為貝爾納的重臣Michael 仍將留在集團，去向未明。

此消息一出，LVMH股價至今已至785.3歐元，最新市值為3,950億歐元，貝爾納的身家又再增加，而查實據2021年度福布斯（Frobes）億萬富豪榜，貝爾納以以資產淨值1,645億美元榮登最新世界首富。是以外界對於LVMH一系串人事調動，不少專家認為是年已73歲的貝爾納部處退休，安排接班人的舉動。

入行超過20年

全球首富貝爾納育有有五個子女，分別由兩位妻子（前妻Anne Dewavrin和現任Helene Mercier）所生。前妻所生的長女德爾菲娜和長子Antoine Arnault均已安排成為LVMH集團旗下第二大品牌 Dior 行政總裁，而德爾菲娜更擔任主席一職。

▲ 1992年，17歲的德爾菲娜跟跟著爸爸看Christian Lacroix的時裝騷，從此埋下對時裝熱愛的種子。（圖片：Getty Images）

別以為德爾菲娜是省油的燈，她於法國里爾北方高等商學院（EDHEC）修畢後，便到倫敦政治經濟學院繼續學業，1997年畢業後曾到過跨國巨企提供顧問服務的麥肯錫（McKinsey & Company）工作。2001年加入Dior，在爸爸悉心栽培下，在時尚圈打滾20年，除了執掌Dior，更成為Louis Vuitton的副總裁，現任LVMH集團董事會及執行委員會的成員等要職。戰績彪炳，Phoebe Philo加入Celine就是她穿針引綫、Raf Simons接手Dior、成立LVMH Prize青年設計師大獎賽、已故的Virgil Abloh加盟Louis Vuitton和Rihanna創成自家品牌Fenty，她都是幕後的推動者。

▲ 邀請法國總統馬克龍（中）出席其投資超過22億港元興建的Station F企業孵化器，而二人最有默契的，應該是懂得低調的作風。（圖片：法新社）

首段婚姻觸礁

查實 2005 年，德爾菲娜與意大利酒莊家族繼承人Alessandro Gancia結婚，二人更舉辦了一個轟動全法國的童話式奢華婚禮，其婚紗就是出自John Galliano年代的Dior，全人手訂製索價720萬港幣，更有時尚界老佛爺Karl Lagerfeld負責影婚紗，可惜五年後二人便宣告離婚。其後，她跟白手興家的法國電信業富豪Xavier Niel交往，情傾這位有幸福肥肚腩的現為法國2022年排13位的億萬富豪（現身家值87億美元），德爾菲娜亦一改以往愛得高調的行徑，就算2012年為對方生下一孩，而德爾菲娜的女強人形象愈來愈顯露，難怪深得父親疼愛，將至愛的品牌Dior交託到她手上。

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值得一提，德爾菲娜以下的五個弟弟，在爸爸貝爾納的悉心安排下在LVMH集團不同公司中擔任要職，二子Alexandre Arnault2021年成為Tiffany ＆ Co.執行副總裁、三子Frederic Arnault被任命為腕錶品牌TAG HEUER的行政總裁首席執行官，而孻仔Jean Arnault亦被安排加入Louis Vuitton擔任腕錶營銷和產品開發總監，似乎這個時尚現實版的《Succession》更加令人拭目以待呢！



記者：黃鑑江