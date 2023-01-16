【自然系女子旅行】林襄空降J2打頭陣出場　張雅涵黃上晏帶浸溫泉做瑜伽【多圖】

J2台於今（16日）晚起將一連三個星期逢周一至周五晚10點半推出全新旅遊節目《自然系女子旅行》，由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）任主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處。

首集率先打頭陣的，是人氣爆燈的「啦啦隊女神」林襄，林襄與暉哥將齊齊體驗特式Camping，親親大自然與各種可愛動物互動之餘，更分別以靚靚水著及浴衣Look上陣。

▲ 《自然系女子旅行》主持林映暉（左）與林襄。

雅涵獲封「最美蘭花精」

秉承J2女神有顏值兼有實力宗旨，三大台灣嘉賓女神均是「猛料」之人，除了林襄，另外兩位女神「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏同樣值得關注。

現年26歲的雅涵與林襄一樣，同是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，身高只有152cm的雅涵雖然細細粒，但勝在身形比例勻稱，34C上圍加21吋螞蟻腰成功秒殺一眾宅男，其IG更擁有超過68萬粉絲追蹤。

除曾推出寫真集及個人音樂作品外，雅涵亦曾於台劇《戲說台灣》中飾演蘭花精，憑絕美造型被封為「最美蘭花精」。

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上晏動靜皆宜

至於上晏則畢業於台灣師範大學音樂系，擁有甜美笑容加上D級上圍的上晏，被網友封為「音樂系女神」，集才華、美貌與身材於一身。

她除是知性美女，同時亦十分好動，日前她在社交網上載踩滑板片段，穿熱褲上陣騷逆天長腿，短短10秒片段成功吸逾1.4萬Likes，而上晏的IG粉絲追蹤人數亦超越了50萬。

而上晏在《自然系女子旅行》會帶暉哥走入深山做瑜伽，相當有心思。

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林襄寫真賣出逾一萬本

除參與節目拍攝，三大台灣女神會在節目播出期間輪流或合力於IG進行直播，與觀眾互動之餘，更會送出「女神限量親筆簽名紀念禮物」，包括林襄座枱年曆、雅涵海報以及上晏特別版寫真集。

據知，在台灣及香港人氣爆燈的台灣「啦啦隊女神」林襄，去年推出的寫真集光速售罄，賣出數量超過一萬本。

行程早已排得密密麻麻的林襄，由於十分重視「攻港第一擊」，故還是刻意抽出空檔配合宣傳，看來她甚重視香港粉絲。

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