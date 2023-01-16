【復常之路】2022機場客運量按年大增300%至570萬　仍遠少於疫情前

▲ 機場客運量近月回升。（資料圖片）

機管局今天（16日）公布香港國際機場去年航空交通量。去年機場客運量約570萬人次，按年上升 318.4%。去年貨運量及飛機起降量分別為420萬公噸及13.87萬架次，分別下跌16.4%及4.2%。

翻查疫情及反修例事件前數據，2018年全年客運最為7,457萬，香港復常之路仍未走完。

機管局行政總裁林天福表示，由於疫情影響持續，香港機場去年經歷充滿挑戰的一年。然而，去年下半年政府放寬旅遊限制及入境旅客檢疫要求，令機場迎來曙光。去年最後一季，機場客運量開始回升，相信隨着與內地通關，機場旅客量將於2023年繼續恢復。

單計12月數據，去年12月機場客運量達160萬人次，較2021年同期的15.4萬大增938.7%。飛機起降量同比增加 8.7%至1.57萬架次，貨運量則較去年同月下跌26.4%至35.1萬公噸。

機管局指，受香港居民及訪港旅客人數上升帶動，客運量於去年12月增長，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。翻查2018年正常時期數據，2018年12月客運量為652.8萬人次，仍遠高於2022年12月的160萬。

機管局又指，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量繼續受到影響。進口及出口貨運量分別較去年同月減少33%及26%。月內，往來東南亞、北美及歐洲的貨運量錄得相若明顯跌幅。

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記者：陳梓蔚