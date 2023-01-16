  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 16:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】2022機場客運量按年大增300%至570萬　仍遠少於疫情前

社會 15:15 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

機場客運量近月回升。（資料圖片）

機管局今天（16日）公布香港國際機場去年航空交通量。去年機場客運量約570萬人次，按年上升 318.4%。去年貨運量及飛機起降量分別為420萬公噸及13.87萬架次，分別下跌16.4%及4.2%。

翻查疫情及反修例事件前數據，2018年全年客運最為7,457萬，香港復常之路仍未走完。

機管局行政總裁林天福表示，由於疫情影響持續，香港機場去年經歷充滿挑戰的一年。然而，去年下半年政府放寬旅遊限制及入境旅客檢疫要求，令機場迎來曙光。去年最後一季，機場客運量開始回升，相信隨着與內地通關，機場旅客量將於2023年繼續恢復。

單計12月數據，去年12月機場客運量達160萬人次，較2021年同期的15.4萬大增938.7%。飛機起降量同比增加 8.7%至1.57萬架次，貨運量則較去年同月下跌26.4%至35.1萬公噸。

機管局指，受香港居民及訪港旅客人數上升帶動，客運量於去年12月增長，往來東南亞及日本的旅客量升幅最為顯著。翻查2018年正常時期數據，2018年12月客運量為652.8萬人次，仍遠高於2022年12月的160萬。

機管局又指，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢緊張，加上全球供應鏈受阻，貨運量繼續受到影響。進口及出口貨運量分別較去年同月減少33%及26%。月內，往來東南亞、北美及歐洲的貨運量錄得相若明顯跌幅。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【對外開關】60人東南亞旅業考察團訪港　旅發局支持機管局派50萬張免費機票予旅客
19:27 2022/12/14
【對外開關】60人東南亞旅業考察團訪港　旅發局支持機管局派50萬張免費機票予旅客
【香港機遇】機管局迎BTS訪港　蘇澤光：討論未來合作機會
22:15 2022/12/21
【香港機遇】機管局迎BTS訪港　蘇澤光：討論未來合作機會
【通關在望】機管局歡迎兩地逐步有序通關　稱將與業界做好準備
12:19 2022/12/26
【通關在望】機管局歡迎兩地逐步有序通關　稱將與業界做好準備

你可能感興趣

【對外開關】60人東南亞旅業考察團訪港　旅發局支持機管局派50萬張免費機票予旅客
19:27 2022/12/14
【對外開關】60人東南亞旅業考察團訪港　旅發局支持機管局派50萬張免費機票予旅客
【香港機遇】機管局迎BTS訪港　蘇澤光：討論未來合作機會
22:15 2022/12/21
【香港機遇】機管局迎BTS訪港　蘇澤光：討論未來合作機會
【通關在望】機管局歡迎兩地逐步有序通關　稱將與業界做好準備
12:19 2022/12/26
【通關在望】機管局歡迎兩地逐步有序通關　稱將與業界做好準備
機場管理局 航空 歐洲 地緣政治 香港 日本 行政 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用