【澳門旅遊】澳門開關直擊　試住全球首間LINE FRIENDS主題客房

▲ 澳門開關，各位出發前記得做足準備，預先購票及規劃行程。

千呼萬喚，澳門終於在1月8日放寬入境政策，予香港市民免檢測免隔離入境。為吸引港人「過大海」，旅遊局更推出船票及車票買一送一優惠，是時候重遊舊地，住靚酒店、歎葡菜、掃手信，「濠」玩一番！

現時每天也有噴射飛航、金光飛航及港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）來往香港及澳門，但船期及巴士班次仍然疏落，噴射飛航更只能到達氹仔碼頭，出發前記得做足準備，預先購票及規劃行程。

▲ 葡京人酒店的LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO，是全球唯一一間以LINE FRIENDS為主題的酒店，可愛度爆燈。（張頌婷攝）

首試路氹葡京人

今次我們一行人以陸路入境，包車經港珠澳大橋進入澳門，大橋當日暢通，由東涌至澳門車程大約20分鐘左右。整個入境過程非常順利，關口職員只會核對身份證，不需使用澳門健康碼或檢查任何證明，輕鬆進入澳門。

疫情間有多間酒店落成，包括倫敦人、上葡京及今次入住的葡京人。鄰近路氹東亞運動會體育館，前往路氹金光大道，步程大約20分鐘，可乘坐輕軌至東亞運站，或是乘坐酒店免費接駁巴士到澳門凱旋門下車，否則還是搭的士比較方便。

當LINE遇上葡國風

專程來到就是為了住進LINE FRIENDS主題酒店--LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO。這間「朋友之家」是官方授權及設計，全世界只得澳門獨佔，粉絲固然要朝聖，即使不是忠粉，也定必被萌爆的裝潢陳設迷到！

超巨型熊大進佔整個大堂，還有飛天的莎莉，配合充滿葡萄牙色彩的藍白瓷磚地板及歐陸風格宅門，絕對是必影打卡位。走入大門後陳列出LINE畫作及毛公仔，商場亦有精品店給忠粉「補給」，還有一整間主題店舖任人打卡，仍未上房已讓粉絲心花怒放。

▲ 電梯口都有打卡位，熊大及兔兔親自迎接。（張頌婷攝）

▲ 「LINE FRIENDS」房型最大，設計亦較為中性，適合一家人入住。（相片來源：澳門葡京人）

粉紅趣致的房

酒店有82間客房及套房，分成「BROWN」、「CONY」和「LINE FRIENDS」3種風格。熊大以藍色為主調，兔兔則是粉紅色，而最豪華的LINE FRIENDS套房設計則帶戶外風，適合不同粉絲入住。部分更設有露台，有巨型公仔給住客打卡，更添可愛感。

試住了「CONY」主題高級豪華客房，面積約700呎，房間的牆紙及畫作呼應葡萄牙氣息，一室鮮艷粉紅色調，加上有一隻巨型兔兔任攬任玩，絕對少女心爆發。房間的大部分配套都有LINE FRIENDS蹤影，例如熊大夜燈、莎莉咖啡杯，沐浴及衞生用品都是LINE，設計絕不馬虎。

酒店另一主題住宿Maison L'OCCITANE，是全球首家以護理品牌L'OCCITANE設計。靈感取自品牌的天然植物成分，展現出發源地普羅旺斯的魅力和現代法國風情，房內使用L' OCCITANE護膚品、身體護理和頭髮護理產品，最適合女士們入住試用。

▲ 一室粉紅的「CONY」房，設計充滿少女風，更有大量公仔可以影相。（張頌婷攝）

▲ 所有沐浴用品都印有LINE FRIENDS圖案，好可愛！（張頌婷攝）

▲ L'OCCITANE房間較為成熟摩登，套房極為寬敞。（相片來源：澳門葡京人）

澳門葡京人

地址：澳門路氹溜冰路電話：+853-8882-6888

LINE主題酒店房價：每晚1,388澳門幣起

刺激夜間飛索

葡京人針對家庭客及年輕族群為主，沒有賭場，反而有不少合家歡玩意，必玩澳門首個室內跳傘館GoAirborne以及澳門飛索。結合高空滑索、音效和幻光效果，強烈建議於晚上遊玩，感受獨有的夜空滑翔娛樂體驗。

穿好安全裝備後，就登上60米高塔，雖然一開始嚇得腳震，但站在塔頂飽覽路氹夜景確實絕美。擁有5條逾388米長的滑索，時速高達55公里，在半空中欣賞燈光璀璨，兼享受滑行快感，刺激好玩。現時有季節促銷特惠票（澳門幣388），已包攝影，一玩完即時收到相片及影片，飛行時記得做好表情管理！

▲ GoAirborne室內跳傘中心，是港澳首個體驗如 12,000 呎高空躍下的設施。（相片來源：澳門葡京人）

▲ 共有5條飛索可同時5人同飛，穿越388米到對面高台。（張頌婷攝）

澳門飛索

地址：葡京人懷舊澳門區R89, R100舖

電話：+853-8882-6888

營業時間：星期四至日 2pm - 10pm

價錢：388澳門幣起

復古裝修澳葡菜

闊別澳門3年，最懷念就是當地美食。這間裝潢懷舊的餐廳，單是環境已極為IG-able，門口半架充滿歷史痕迹的古董車，放滿古董精品、雜誌及招牌等，天花更有一個個玻璃樽、舊式露營燈及雀籠，還可以租借懷舊服飾拍照。食物方面則以地道葡菜為主，包括馬介休球、焗鴨飯、燒乳豬及八爪魚等必吃菜式，相當滿足。

▲ 供應地道澳葡菜式，包括這款鮮味十足的葡式炒蜆。（張頌婷攝）

澳葡坊

地址：新馬路板樟堂巷7號地舖

電話：+853-2859-6336

營業時間：12nn - 3pm，6pm - 10pm

澳門特產專門店

買澳門手信未必要到香港都有那幾間，位於玫瑰教堂隔壁的澳品薈，為一棟4層高的大樓，集澳門製造及品牌銷售區、原創品牌、M cafe、展覽廳及打卡區於一身，有齊各款手信及本地文創。產品亦不再是千篇一律的杏仁餅、鳳凰卷，反而有咖啡掛耳包、葡萄牙直送的罐頭海鮮等，一站式就可掃勻所有好貨。

▲ 有一系列葡萄牙直送的特產，如這款名牌罐頭相當少見。（張頌婷攝）

澳品薈

地址：板樟堂街1號電話：+853-2881-1509

營業時間： 星期日至四11am - 7:30pm

星期五至六11am - 8:30pm

旅遊 Info

簽證：持香港身份證可免簽證入境

交通：噴射飛航每天提供16班船，復航初期先開通氹仔北安碼頭往來上環港澳碼頭航綫，航班時間由7:30am至5pm。金光飛航每天提供6個班次，時間由9:30am至5:30pm，兩船的票價為$160起。港珠澳大橋穿梭巴士恢復24小時營運服務，每半小時一班，凌晨約每小時一班，票價由$65起。

鳴謝：澳門旅遊局

記者：張頌婷