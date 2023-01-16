【日本限航令】香港快運再削2月日本航班 涉最少51班
香港快運今日(16日)下午突然宣布削減日本航班消息。指鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班，涉及最少51班。香港快運表示，會繼續致力維持航班的運作，盡量減少對顧客的影響。衷心感謝顧客的耐心等候及諒解。
HK Express 日本航班最新消息
於2023年1月16日香港時間14:30公布
鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班。
受影響要削減航班如下：
- 由香港出發往日本之航班
目的地：沖繩 (7班)
UO820
2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日
目的地：大阪-關西 (3班)
UO688
2023年2月3日、10日
UO898
2023年2月2日
目的地：東京-羽田 (16班)
UO622
2023年2月1日至16日
目的地：東京-成田 (10班)
UO646
2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日
UO650
2023年2月1日、8日、15日
- 由日本出發往香港之航班
出發地：沖繩 (3班)
UO821
2023年2月11日、13日、15日
出發地：大阪-關西 (1班)
UO689
2023年2月10日
出發地：東京-羽田 (7班)
UO623
2023年2月10日至16日
出發地：東京-成田 (4班)
UO647
2023年2月11日、14日、16日
UO651
2023年2月15日
機票安排：
因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：
•選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight
∙需受機位供應限制
∙免費更改*
∙無需支付票價差額*
∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交
∙必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請
•選項 2：訂單全額退款 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund
∙退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交
如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2022年12月30日至2023年1月31日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：
•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight
∙需受機位供應限制
∙免費更改*
∙無需支付票價差額*
∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交
∙必須於2023年6月30日或之前出發
* 有關安排只適用首次申請
•選項 2：退還已繳付之費用 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund
∙退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）
∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交
有關最新航班資訊，我們建議旅客瀏覽HK Express之官方網站www.hkexpress.com 了解。
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責任編輯 李志強