【日本限航令】香港快運再削2月日本航班　涉最少51班

香港快運今日(16日)下午突然宣布削減日本航班消息。指鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班，涉及最少51班。香港快運表示，會繼續致力維持航班的運作，盡量減少對顧客的影響。衷心感謝顧客的耐心等候及諒解。

HK Express 日本航班最新消息



於2023年1月16日香港時間14:30公布



鑑於日本當局限制航空公司營運由香港特區飛前日本之航班班次，HK Express將會取消部分於2023年2月1日至16日來往日本的航班。

受影響要削減航班如下：

由香港出發往日本之航班

目的地：沖繩 (7班)

UO820

2023年2月2日、4日、6日、8日、11日、13日、15日

目的地：大阪-關西 (3班)

UO688

2023年2月3日、10日

UO898

2023年2月2日

目的地：東京-羽田 (16班)

UO622

2023年2月1日至16日



目的地：東京-成田 (10班)

UO646

2023年2月2日、4日、7日、9日、11日、14日、16日

UO650

2023年2月1日、8日、15日

由日本出發往香港之航班

出發地：沖繩 (3班)

UO821

2023年2月11日、13日、15日

出發地：大阪-關西 (1班)

UO689

2023年2月10日

出發地：東京-羽田 (7班)

UO623

2023年2月10日至16日

出發地：東京-成田 (4班)

UO647

2023年2月11日、14日、16日

UO651

2023年2月15日

機票安排：

因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

•選項1：原定目的地不變，更改出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight

∙需受機位供應限制

∙免費更改*

∙無需支付票價差額*

∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交

∙必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：訂單全額退款 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund

∙退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2022年12月30日至2023年1月31日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

•選項1：更改原定目的地之出發日期／時間 - https://hkexpress-eform.tpapac.io/HKExpress/ChangeFlight

∙需受機位供應限制

∙免費更改*

∙無需支付票價差額*

∙相關申請必須於原定出發日或之前遞交

∙必須於2023年6月30日或之前出發

* 有關安排只適用首次申請

•選項 2：退還已繳付之費用 - https://hkexpress-erefund.tpapac.io/zh-HK/erefund

∙退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

∙相關安排申請必須於原定航班日期或之前遞交

有關最新航班資訊，我們建議旅客瀏覽HK Express之官方網站www.hkexpress.com 了解。

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責任編輯 李志強