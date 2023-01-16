農夫廣州開騷唱普通話新歌　將黃翠如蕭正楠寫入rap

▲ 農夫廣州開唱反應熱烈。

農夫近月為《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》在廣東地區開show，每一站都多番加場，目前總場次已達15場，是農夫出道以來場次最多的一次巡演。1月3日至10日在8天之中分別於廣州、佛山、東莞三城連續演出了八場，打破了他們連續開唱的場次紀錄。

廣州站本來已舉行了四場，歌迷唔夠喉，分別於前晚（14日）及昨晚（15日）終極加場。兩晚共1200名觀眾擠爆現場，在演出尾段，農夫還跟廣州歌迷立下了「五月之約」，約定未來三年的5月都會來廣州開唱，與大家相聚。

本次巡演主要由「20周年」以及「有D新歌」兩大部分組成。一開場，農夫就送上了一段30分鐘的經典歌曲Medley，在演唱《風生水起》以及《456Wing》時，引起全場大合唱，喚醒了現場歌迷的集體回憶。

▲ 唱出新歌。

在經過了半個鐘的熱身後，笑言：「20周年嘅部分已經正式完結了，接下來就是我們的新專輯發佈會。我們的新專輯叫《農夫散文集》，與過往作品有很大分別，是需要大家多啲思考。呢批新歌暫時不會派台或者上線，只有來到巡演現場嘅朋友可以聽到。」

在介紹唯一的一首普通話新歌《廣東歌系我個ex》時，他們就笑說這首歌是參考了五月天的曲式，並找來了好友方大同、李榮浩、周柏豪的監製的妻兒幫忙featuring，其中在談到周柏豪還作勢準備邀請嘉賓出場，讓觀眾一度以為有神秘嘉賓，引起一陣哄笑。

而在另外一首新歌《從思考到思考之上》，他們更把藝人好友黃翠如和蕭正楠寫入了歌詞當中，現場觀眾聽到這句的時候就發出了陣陣歡呼。

▲ 氣氛熱列。

儘管tour經歷過多次延期取消，現在總場次達到15場，C君同陸永異口同聲地表示很感謝觀眾的支持，其中廣州的觀衆讓他們印象非常深刻。

農夫還透露已經在籌備下一次的演出內容，他們希望可以把演出主題定為「九唔搭八，農夫風格」，並將他們擅長的說唱、棟篤笑、主持以及演戲內容融入其中，讓歌迷們倍感期待。不過做完今日（16日）珠海站後，他們都會先休息一段時間，回港陪家人一齊過新年。

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