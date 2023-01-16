【中聯辦】鄭雁雄稱接任屬正常新老交替　強調「在香港多講北京話，在北京多講香港話」

▲ 鄭雁雄強調將努力做一個懂香港、愛香港、為香港好的人。（資料圖片）

剛接任中聯辦主任的鄭雁雄今日履新，他指任命是中央根據實際需要做出的決定，屬正常的新老交替；強調會努力做一個懂香港、愛香港、為香港好的人，「在香港多講北京話，在北京多講香港話」，竭盡全力，服務和推動「一國兩制」，行穩致遠。

鄭雁雄今日履新，他今早在中聯辦外會見傳媒，指這次他到中聯辦任職，「是中央根據實際需要做出的決定，是正常的新老交替、正常的工作安排，所謂人事有代謝」。他指，深知中聯辦的職責使命，會和中聯辦的同事一起，竭盡全力落實中央賦予的職責，更好的傳遞中央對香港的關心，更好的支持特首和政府依法施政，更好的反映香港居民的心聲，全心全意服務一國兩制。」

他表示，個人能力和水平有限，但為對中央盡責及為香港服務是無限的。他強調將努力做一個懂香港、愛香港、為香港好的人，「在香港多講北京話，在北京多講香港話，竭盡我的全力，服務推動一國兩制，行穩致遠」。

他引述國家主席習近平早前所講，「大有可為、風光無限」，他認為，「香港的天時、地利、人和，無與倫比，只要自己別亂、方向別搞錯，必定事業大有可為、必定前景風光無限」。他又相信，香港在特首李家超的帶領下，特區政府和社會各界共同努力，一定會在香港由治及興的新階段，不斷鞏固「治」的良好局面、斷激發新的發展動能，再創新輝煌。



鄭雁雄又透露，個人對香港有感情，一來長期在廣東工作，近距離感受到香港的發展變化；2020年7月到港工作，至現在兩年多，對香港了解和情感更深入。

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責任編輯：區綽彥