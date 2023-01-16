【為母則強】努力4年孕吐致滿口爛牙 新手媽媽終誕下女兒不言悔

▲ 呢位美國媽媽用咗4年時間努力造人，喺懷孕期間因孕吐味蛀黑滿口爛牙，但佢冇後悔。

懷孕初期的準媽媽，會因為荷爾蒙的變化，身體可能會出現噁心嘔吐感覺。美國一名30歲女子努力了4年終於如願以償，成功生下女兒，惟懷孕後蛀牙問題卻急劇惡化，孕吐導致滿口爛牙令她不敢張開口，最後整排牙齒都要換上假牙，才能重見笑容，雖然如此但她並沒有後悔！

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綜合外媒報道，美國30歲人妻梅麗沙（Marissa Greene）在TikTok分享了一段影片，自稱「人生中最脆弱的時刻」，她坦承花了4年時間造人，終於如願以償懷孕，豈料伴隨而來卻是嚴重的孕吐影響她的牙齒健康，她不僅要忍受孕吐之苦，牙齒也受到破壞，但因為疫情加上孕期因素，讓她不便就醫，令牙齒問題一路惡化。

蛀爛發黑的牙齒令梅莉莎刷牙也會痛，當誕下寶貝女兒後牙齦狀況更加劇惡化，整排牙齒因為蛀牙發黑，滿口爛牙令她不敢張開口，最後要換上假牙，才擺脫那段痛苦經歷。她公開親身經歷及牙齒的前後對比照，是希望藉此提醒各準媽媽注重牙齒健康、口腔保健及懷孕期間的身體變化。

影片曝光後，不少網友大讚梅麗莎為母則強，為了擁有一個孩子而付出了很大的風險及身體代價，同時也引起不少媽媽級粉絲感同身受，表示自己也曾有相同經歷，有媽媽留言「花了4,000美元（約3.2萬港元）做手術才重拾健康牙齒，找回自己的微笑」，亦有人直言女性懷孕代價比想像中更大，希望大眾對孕婦給予更多體諒！

荷爾蒙分泌改變可致妊娠期牙齦炎

懷孕期間因孕婦身體出現變化而導致口腔健康問題稱為「妊娠期牙齦炎」。據香港衞生署資料指出，孕婦懷孕期間荷爾蒙分泌會有所改變，如準媽媽未有徹底清潔口腔，則牙齦就容易對牙菌膜中的細菌所分泌的毒素產生過敏反應，變得紅腫和容易出血。

另一方面，婦女懷孕亦會改變其飲食習慣，吃喝次數或變得頻密，蛀牙機會亦相對增加。而準媽媽在懷孕期間也可能偏吃甜酸食物或容易嘔吐，這些酸性食物會直接侵蝕牙齒外層的琺瑯質，使內層的象牙質外露，造成「牙齒敏感」。

建議用牙線、漱口水清潔口腔

要預防及控制妊娠期牙齦炎，準媽媽應注重口腔衛生，必需刷牙及用牙線或牙縫刷把牙菌膜徹底清除。如有頻密嘔吐情況，則建議在徵詢牙科醫生意見後使用含氟化物漱口水漱口以增加牙齒抵抗酸素侵害的能力。

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責任編輯︰王明芳