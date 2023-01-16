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【尼泊爾墜機】女副機長喪命差一步成機長　丈夫16年前同死於空難

親子 17:08 2023/01/16

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尼泊爾墜機女副機長喪命，其丈夫16年前同死於空難。

尼泊爾昨日（15日）發生客機墜毀事故，機上72人全部罹難。其中喪命的女副機長只差一步就能成為機長，事有湊巧，她的丈夫在16年前同樣死於空難，亡夫離世前亦是一名副機長。夫妻同因墜機離世，不禁令人惋惜。

綜合外媒報道，事發於當地時間周日上午10時50分，涉事的尼泊爾雪人航空（Yeti Airline）客機由首都加德滿都飛往第二大城市波卡拉，期間失事墜落。機上載有72名乘客及機組人員，包括15名外國人，他們無一生還。

事發前有機上乘客曾在社交平台直播，揭露飛機墮機前一刻情況。從影片可見，飛機突然搖晃，乘客開始大聲尖叫，最終畫面顯示一片火海後結束。

最新影片︰

夫妻同死於空難

出事客機由高級機長Kamal KC駕駛，並由Anju Khatiwada擔任副機長，Kamal擁有35年飛行經驗，帶領著不少副機長執勤。女副機長Anju原本駕駛完這次航班後，就正式晉升為機長，實現她成為機長的夢想，因為她已執行飛行任務100個小時，可是在著陸前10秒左右發生墜機意外。

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16年前Anju的丈夫也是雪人航空的副機長，2006年6月21日，9N-AEQ航班在途中墜毀，導致6名乘客和4名機組人員共10人喪命，身為航班副機長的Anju丈夫不幸罹難。想不到痛失丈夫的Anju，在16年後同因空難離世。

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責任編輯︰王明芳

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