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【追款收舖】被指拖欠按揭貸款　福臨門酒家公司遭入稟追逾967萬兼收舖

社會 15:49 2023/01/16

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（資料圖片）

知名粵菜酒家福臨門酒家有限公司日前遭財務公司入稟高等法院，指公司於2020年5月借貸600萬，及以位於灣仔莊士敦道利文樓地舖及1至3樓作二按貸款，惟公司未有如期還清款項，其間只還款共37.5萬，財務公司遂要求公司及作為擔保人的第二代掌舵人徐沛鈞，以及已被頒令破產的兒子徐德強等人，歸還連本帶利逾967萬，兼須將舖位及物業交吉。

原告答辯人善橋財務有限公司，答辯人為借款人福臨門酒家有限公司，3名擔保人為女兒徐淑華、父親徐沛鈞及兒子徐德強，均為答辯公司前董事。

入稟狀指，答辯公司於2020年5月14日向原告借貸600萬，並以灣仔莊士敦道利文樓地舖及1至3樓作抵押及二按，同年8月中前須還清款項，其餘3名答辯人則為擔保人。

入稟狀續指，答辯公司未能如期還款，並就還款要求延期，並多次申請二按，答辯人最終未能於2020年8月14日前還清款項，答辯人自同年8月21日始，1年間只作部分還款共涉37.5萬。

原告指曾於2021年8月及10月，分別去信要求答辯人清還餘款但不果，遂入稟要求歸還本金連利息共逾967萬，另須將利文樓地舖及1至3樓物業交吉，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，早前福臨門酒家有限公司曾入稟高院，要求善橋財務有限公司就有關借貸及二按等資披露文件。徐德強則於2022年11月，已被高院正式頒令破產。

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記者：林育慧

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