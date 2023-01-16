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【偷拍女童】涉圖書館等地偷拍逾33名女童　工程師助理被加控至17罪還押候訊

社會 15:51 2023/01/16

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（資料圖片）

29歲工程師助理涉於多區文具店、圖書館等地方偷拍女童，被警方埋伏拘捕，原被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，案件今（16日）在東區裁判法院再提堂，控方加控14項非法拍攝或觀察私密部位及2項作出有違公德行為罪，涉及逾33名女童。裁判官應辯方申請，將案件押後至3月13日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，另撤銷被告擔保，被告須還押候訊。

被告劉哲希（29歲），報稱為工程師助理，原被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。

控方於庭上申請修改原有的1項非法拍攝或觀察私密部位罪，經修訂控罪指，被告於2022年9月14日，在北角英皇道新都城大廈地庫「奇趣天地」，以手提電話拍攝X及兩名不知名女童的私密部位，為了性目的或不誠實地作以上所描述的行為，及不理會行為是否獲得同意。

控方另加控2項作出有違公德行為罪，以及14項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪發生於2020年8月1日至2022年9月16日，被告涉偷拍兩名不知名女童的裙底，以及於北角英皇道執笠倉、觀塘通明街執笠倉，以及秀茂坪、保安道、牛頭角公共圖書館、香港中央圖書館，非法拍攝X與另外32名不知名女童。

辯方則提出保釋申請，以及申請將案件押後，控方不反對押後，但反對被告保釋。裁判官聽罷雙方陳詞後，撤銷被告擔保，將案件押後至3月13日再訊。

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記者：梁錦麟

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