【煽動刊物】涉發布煽動刊物續審　《立場》鍾沛權稱若認同受訪者主張等同「人格分裂」

▲ 鍾沛權供稱認為涉案文章的受訪者均是真誠地表達政治主張。（陳曉欣攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，被控串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今（16日）於區域法院續審。鍾沛權今續自辯時稱，他認為受訪者均是真誠地表達政治主張，惟強調文章的主張不一定正確，但是文章內容符合公眾利益，刊登文章有助促進大眾討論，《立場》無意煽動。鍾續指《立場》會訪問不同黨派，若訪問等於認同對方，《立場》則是「人格分裂」。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權及林紹桐，控罪指3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物。

辯方今繼續主問，對於《立場》涉案17篇博客文章或專訪被指分裂國家思想和穿鑿附會等，鍾沛權供稱，刊登文章因認為受訪者或作者均是真誠地表達政治主張，而文章的指控並非全無事實基礎。

鍾舉例指，鄒家成在訪問中稱《國安法》後紅線不斷改變，梁晃維稱港人對選舉失去信心。鍾稱當時香港眾志的政綱一直沒有改變，後來卻有候選人被取消參選資格，連相對溫和的公民黨也有成員被取消議員資格，故文章的指控並非沒有事實基礎，有討論空間。

鍾強調文章的主張不一定正確，但是文章內容符合公眾利益，傳媒透過刊登文章可以促進大眾討論，《立場》完全無意煽動。

鍾又指，《立場》曾訪問「和理非」、本土派和建制派人士，不可能支持所有政治主張，否則支持互相矛盾的政治立場是「人格分裂」。

鍾續供稱，涉案評論文章用字普遍，稱不上激烈，如果不喜歡便說成是煽動便太危險。鍾舉例指，有法官判刑時指被告同情年輕人近乎「孌童癖」，形容示威場面如同「地獄」，用字予人感覺激烈和意料之外。鍾指即使法官亦會運用比喻，無權勢者對權力機關的批評應享有更大的言論自由。

本周四（19日）續審。

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記者：陳曉欣