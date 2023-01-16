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【改善三高】「三高」問題年輕化　7步養成健康生活預防慢性病

醫生診症室 18:21 2023/01/16

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「三高」問題年輕化，家庭醫生教7步養成健康生活，預防慢性病。

全球，包括香港都有人口老化問題。香港的公私營醫療水平一向高，不過一直「重治療、輕預防」，長此下去對醫療系統造成的壓力愈來愈大。個人層面上，未能「防患於未然」，往往於老年需要付出更大代價和更多金錢治病。因此，政府已公布基層醫療健康藍圖，其中家庭醫生是基層醫療的重要成員，為市民提供第一線、全面、持續、預防和協調性質的醫療服務。作為家庭醫生，眼見愈來愈多人有三高問題，而且有年輕化趨勢。預防勝於治療，就借「兔年新開始」的機會，教你預防三高和慢性疾病。

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高血壓 

根據世衞，血壓高於140/90mmHg，便屬於高血壓。不過，不同年齡，或不同的身體狀況，其高血壓的定義可能會稍作調整。例如超過80歲的長者，血壓 150/90mm或以上才被界定為高血壓。年紀大是高血壓「不可抗逆」的因素，但不少人的血壓高與不良生活習慣有關。如果能在前期高血壓階段改善生活模式，不一定需要服藥。

高血糖

空腹血糖正常值在6.1mmol/L以下，餐後兩小時血糖的正常值在7.8mmol/L以下。如果你有近親患糖尿病，便要注意，定期驗血。另外，如果你有肥胖問題，亦會容易有血糖高問題。

高膽固醇

膽固醇是脂肪的一種，它是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。血液中的膽固醇如果過高，可積聚於血管內壁，形成粥樣斑塊，導致血管閉塞而引致「冠心病」，腦部亦有中風危機。

雖然如此，三高不能只看數字。30歲以上，如有疑問，可以與家庭醫生商量，作出適當的檢查。

改變生活模式

如果有早期三高問題，可先從生活習慣著手改善。如未有好轉，便需要考慮服藥。以下是改善三高建議：

  • 低脂：每天約2000千卡膳食中，攝取不多於4至6茶匙油。計數之餘，很多人忽略食物選擇和烹調方法。例如避免加工肉類如腸仔，多揀蒸、白灼等菜式。
  • 低鹽：每日攝取少於5克鹽，多吃水果和蔬菜幫助排出多餘鹽分
  • 低糖：每日攝取少於50克糖
  • 預防中央肥胖（男士腰圍少於90厘米、女士腰圍少於80厘米）
  • 戒酒、戒煙、戒咖啡因飲品
  • 成人每星期進行至少150分鐘中等強度帶氧體能活動
  • 定時入睡和起床，保持充足睡眠

香港港安醫院-司徒拔道 家庭醫學科曹嘉軒醫生。

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撰文 : 曹嘉軒醫生 香港港安醫院-司徒拔道 家庭醫學科

欄名 : 健康專家專欄

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