【新年好去處】置富Malls X 黃阿瑪喵運駕到　4大打卡行宮跨界賀兔年

▲ 今個春節，黃阿瑪喵運駕到置富Malls！

踏入癸卯兔年，由即日起至3月12日，置富Malls邀請宇宙級萌貓—台灣【黃阿瑪的後宮生活】中的貓界皇帝「黃阿瑪」，一行8喵「黃」族同來賀歲，於置富Malls旗下4大商場興建農曆年期間限定行宮，為黃阿瑪的子民呈獻【置富Malls x 黃阿瑪喵運駕到】。

貓奴們有幸能到「黃阿瑪」4大宮殿包括馬鞍山廣場的阿瑪「睡睡」平安寢宮、天水圍+WOO嘉湖的幸福罐罐膳食房、紅磡置富都會至尊「肉」璽御書房及沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園打卡，感受「黃」族可愛之餘散發的貴氣跟豪氣，連環打卡後必定比兔子更活躍聰穎，比萌喵黃阿瑪更少勞多得！

健康滿點：馬鞍山廣場－黃阿瑪「睡睡」平安寢宮

黃阿瑪「睡睡」平安寢宮氣派非凡，專為「黃」族而設的巨型貓抓架及貓屋，活潑橙襯上典雅金色，更顯黃阿瑪品味！沿着腳印走到皇座前，威風凜凜的黃阿瑪已在中殿，搜可史跟小花陪伴兩側，讓一眾貓奴前來跪安。而4米多高的吹氣三腳，於晨光下站在黃金溫泉浴中，格外雍容華麗。

另一邊貓奴必到的吸貓亭，亭頂以官帽造形設計，正有加官進爵的寓意，亭下的招弟及浣腸正等候各喵之忠僕來派吸貓福利的同時，亦祝福各位官途亨通。噢！怎麼不見了嚕嚕？嚕嚕沒有擅自離宮玩樂，而是為大家檢查抓抓繩柱，祝願大家過一個安康兔年！

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

▲ 健康滿點：馬鞍山廣場－黃阿瑪「睡睡」平安寢宮

豐衣足食：+WOO嘉湖－幸福罐罐膳食房

吃得好睡得好是黃族們的終極哲學，在寢宮休息過後，到+WOO嘉湖的幸福罐罐膳食房，來個幸福餐點吧！膳食房黃阿瑪品嘗着長壽麵噴泉，眼神享受的眯成一綫，回眸祝貓奴們喵肥屋潤！御膳罐罐名點中發現了嚕嚕正在垂涎點心籠中的美食！柚子以肥胖卻靈活的身軀躺在麵棍端着美食祝大家廚房糧滿缸滿！

地點：+WOO嘉湖2期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

▲ 豐衣足食：+WOO嘉湖－幸福罐罐膳食房

學業猛進：置富都會－至尊「肉」璽御書房

知識就是力量，想學業運佳？來紅磡置富都會向黃阿瑪勤奮學習吧，他正大筆一揮在至尊「肉」璽御書房批閱奏章；不得了，搜可史打算在「少勞多得 家財萬罐」的奏章上，以超萌的肉球「肉」璽蓋章，史上最萌的宮廷文書啊！柚子和浣腸則在另一邊的百子櫃玩躲貓貓，快來當陪玩官，小休一會再跟黃阿瑪練字吧！



地點：置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

▲ 學業猛進：置富都會－至尊「肉」璽御書房

出入平安：置富第一城－呼嚕呼嚕御花園

黃阿瑪為迎兔年邀請老朋友「灰胖」兔子來到沙田置富第一城呼嚕呼嚕御花園遊玩，旋轉水車寓意風生水起，河塘小橋古意盎然，遊人可站在浣腸旁的荷葉上跟遊覽船上的黃阿瑪一起打卡，接收黃阿瑪御賜的新春祝福！御花園一偶還有三腳在賞花，百花簇擁，與灰胖祝願大家跟她一樣心情愉悅！

地點：置富第一城 地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

▲ 出入平安：置富第一城－呼嚕呼嚕御花園

作為「黃阿瑪」鐵粉，務必留意御賜的禮品換領機會，限定版的「黃阿瑪『宮』喜發財利是封」，帶着主子喜氣洋洋的祝福，新春期間一套在手，在貓奴界必傲視同儕！另一份精選禮品「黃阿瑪請安茶具套裝」，白瓷加上8喵的肖像，突顯「黃」族的優雅貴氣，茶香飄飄，祝願大家茗茶後健康幸福。



黃阿瑪『宮』喜發財利是封 1月7日起 Fortune+ 會員 凡於置富 Malls 以下指定單一商場 * 內任何 2 間不同商戶累積消費滿 HK$500 （ 包括 HK$400 或以上的電子貨幣 # （ 信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付 ） / 機印消費單據 △ ）， 或到 Fortune Malls App 使用 Point+ ， 即可換領，兼 可同時賺取積分 。 （每套兩款，共 8 個利是封） 黃阿瑪請安茶具套 2月25日起 Fortune+會員凡於置富Malls以下指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$800（包括HK$700或以上的電子貨幣#（信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付）/機印消費單據△），或到Fortune Malls App使用Point+，即可換領，兼可同時賺取積分。

此外，置富Malls推出春日 ‧ 好賞消費，以電子貨幣簽賬滿指定金額，儲積分之餘更有機會得到美食現金券及電子禮券，新春入手賀年禮品餽贈親友，消費愈使愈見使，兔年財源滾滾來。

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責任編緝：馮雪怡

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