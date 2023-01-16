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【奪命提示】張振朗騷自拍舉V報平安 　感謝各界關心承諾會盡快復工

娛樂 17:01 2023/01/16

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希望振朗快啲好番。

有「地獄黑仔王」之稱的張振朗日前拍攝新劇《奪命提示》時遇意外，眉骨撞到座地燈，左眉骨即受傷要入院，由整容醫生縫線7針，之後回家休息。

事後振朗向傳媒報平安表示傷勢沒礙，自嘲是地獄黑仔王的他更豁達稱就算留疤破相也不怕，甚至稱這可以「仲man啲！」，又指慶幸只是皮外傷，毋須做腦部檢查，眼睛未被打中。而他表示待拆線後才知何時可復工。

至於該劇監製文偉鴻接受傳媒訪問時，表示會先拍攝陳山聰及丁子朗的戲分，讓振朗有足夠時間休養。

張振朗拍劇意外受傷入院　縫線7針自嘲地獄黑仔王

最新影片推介：王綺琴專訪

自拍報平安 

今日（1月16日）振朗在社交網大騷自拍照報平安，見他笑容滿臉，舉起V字，特意遮着傷勢，並指感謝各界的祝福和關心：「多謝大家關心，全部祝福我都收到哂，其實對比起歷年既龍虎武師，我個啲真係小巫見大巫。」

振朗指會好好休息，希望早日康復：「我好快就會好返返返劇組繼續博殺，冇野阻到我。我都祝福大家，無論遇到咩事，都會笑住去面對。loveuguys！多謝每個幫過我同問候過我的人！」

除了一班網民留言祝他早日康復外，胡定欣留言：「搏還搏，還有漫漫長路！萬事小心！」李佳芯及姚子羚亦有送祝福！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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