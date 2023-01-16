【恐怖意外】男星拗手瓜時竟當場拗斷手　電視節目製作人被爆有恐怖前科

▲ 男星拗手瓜時竟當場拗斷手，電視節目製作人被爆有恐怖前科。

現年27歲，擁有帥氣外型，有「學霸男神」及「陸劇男神」之稱的內地男藝人張新成，早前於內地錄影綜藝節目時，因與另一男星張杰玩「拗手瓜」而骨折，節目需即時中斷。據了解，張新成需被緊急送院，慶幸現時並無大礙。不過，事後電視台卻被不少網民痛批，指罔顧藝人安全，連節目製作單位導演亦被起底，指他「前科累累」；而這亦不是第一次在錄影時讓藝人出意外。

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意外發生後，製作單位《我們的客棧》節目組隨即於上周六（14日）發表聲明指，張新成於錄製節目期間，在「掰手腕」環節意外受傷導致手臂骨折，並表示事發後，節目組已第一時間將他送至醫院，經治療後，張新成目前已回到酒店休息。節目組又承諾將全程陪同張新成治療，直至康復，並在聲明中表示誠摯的歉意。

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不過，對於製作單位的道歉，網民卻似乎毫不賣帳，又起底該節目負責人吳彤「前科累累」。有網民發現，吳彤曾執導過的另一檔節目《王牌對王牌》亦有意外發生，指歌手張杰在錄製該檔節目時，一度因為缺氧暈倒，導致臉重摔在椅子上當場瘀青。

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責任編輯：羅嘉欣