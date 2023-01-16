【兒童偏食】調查指過半數特殊需要幼兒偏食　家長感焦慮增添照顧壓力

▲ 香港耀能協會一項調查顯示，有過半數特殊需要幼兒有偏食情況。（有關機構提供）

香港耀能協會（下稱協會）兒童及家庭支援服務早前向正接受到校學前康復服務的服務使用者家長進行「幼兒進食行為表現」問卷調查，結果發現過半數特殊需要幼兒都有偏食情況，近8成家長表示子女進食少於20款食物，按美國常用改善偏食行為策略的資料顯示，進食少於20款食物已屬於偏食。另外，有超過1/3家長對子女偏食感壓力。

調查於去年11月進行，目的是了解有特殊需要兒童的進食行為和偏食情況，以及家長對兒童偏食行為的態度和處理方法。協會共向980位正接受到校學前康復服務兒童的家長發出問卷，收回401份有效問卷，被訪家長的子女包括發展遲緩、自閉症譜系障礙、專注力不足/過度活躍症等。

結果發現，超過一半家長認為特殊需要子女有偏食，反映情況十分普遍，1/3家長於子女進食時情緒會變得焦慮增添照顧壓力。調查亦發現，在認為子女有偏食情況的家長中，近7成（68%）表示子女最常於家中出現偏食行為。

在接受食物的款式方面，近8成（79%）家長表示子女接受的食物少於20款，有近1成（9.7%）兒童只願進食少於5款食物，按美國常用改善偏食行為策略的資料顯示，進食少於20款食物已屬於偏食，因此反映偏食行為嚴重。另外，有約6成（59%）家長表示子女不願意進食蔬菜及調味醬汁例如豉油、茄汁等。當面對不喜歡食物時，9成（90%）子女會拒絕嘗試，有2成（19%）兒童會以嘔吐來拒絕。

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協會高級職業治療師吳麗如女士總結調查結果時表示：「今次調查反映特殊需要兒童偏食情況嚴重，值得關注。而部份兒童只願意進食極少量種類的食物，令家長因為擔心子女能否攝取足夠營養感到壓力，最終令彼此關係出現衝突磨擦。有研究亦指，長期偏食的兒童會營養不良及影響發育。」

吳女士建議家長應以循序漸進方式例如締造愉快氣氛和環境，讓兒童建立對食物的接受程度，從而增加他們進食多元化食物種類的動機和能力，改善偏食行為。而家長亦應該及早向專業人士尋求意見，找出解決子女偏食行為的方法，以減輕照顧壓力。

協會一級職業治療師譚采妮女士表示，特殊需要兒童偏食除了影響自身健康，亦影響親子關係。改善兒童的偏食行為需及早作出介入。因應特殊需要兒童的偏食行為，協會早前以感覺統合理念為基礎，設計了「TASTER@童嚐樂」（下稱計劃） 。計劃目的是讓兒童能在「被尊重」和「信任」的環境和氣氛中，透過感覺統合的環境，以「歡樂」和「愉快」的心情來「感受」、「體驗」到「品嚐」食物。

協會早前於轄下「感覺統合訓練及專業發展中心」，為到校學前康復服務約90名出現偏食情況的兒童舉辦「TASTER@童嚐樂」食物體驗之旅，利用不同食材進行趣味遊戲，讓兒童在歡愉氣氛下重新探索和體驗食物，許多家長都感到欣慰。協會期望計劃可以幫助更多特殊需要兒童得到進食的樂趣，令他們健康成長。

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責任編輯︰林綺玲