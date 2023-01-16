香港電影評論學會公布得獎名單　鄭秀文再度封后張繼聰首奪影帝【內附名單】

香港電影評論學會在今日（1月16日）宣布得獎2022年電影得獎名單，結果由張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》獲最佳電影，最佳導演由韋家輝(《神探大戰》)及林森(《窄路微塵》)獲得。

至於演員獎，張繼聰憑《窄路微塵》奪最佳男演員、鄭秀文憑《流水落花》獲最佳女演員。

▲ 《流水落花》

《給十九歲的我》奪大獎

據大會指，張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》獲多數評審欣賞，力壓《神探大戰》及《窄路微塵》等電影奪得「最佳電影」大獎。

「最佳導演」的討論相當熾熱，《神探大戰》的韋家輝和《窄路微塵》的林森各有支持者，經過再三討論及投票仍兩度出現同票，不分高下，雙雙奪得今屆「最佳導演」殊榮。

▲ 《給十九歲的我》

張繼聰首度稱帝

而「最佳編劇」則由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌、麥天樞勝出，亦是韋家輝在《大隻佬》、《神探》、《再生號》、《高海拔之戀 II》、《毒戰》、《單身男女 2》後，第7度奪得此獎項。

「最佳男演員」一項亦爭持激烈，《窄路微塵》的張繼聰、《白日青春》的黃秋生和《正義迴廊》的麥沛東各有支持者，票數相當接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由張繼聰以些微票數領先黃秋生，首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮。

▲ 《窄路微塵》

鄭秀文再度封后

「最佳女演員」同樣爭持激烈，尤其是《流水落花》的鄭秀文和《窄路微塵》的袁澧林更一度出現同票。

最後，由鄭秀文脫穎而出，亦是她在2001年《鍾無艷》後，第二度登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

▲ 《神探大戰》

得獎名單

最佳電影:《給十九歲的我》

最佳導演:韋家輝(《神探大戰》)、林森(《窄路微塵》)

最佳編劇:韋家輝、陳偉斌、麥天樞(《神探大戰》)

最佳男演員:張繼聰(《窄路微塵》)

最佳女演員:鄭秀文(《流水落花》)

推薦電影九部：

《窄路微塵》

《白日青春》

《流水落花》

《神探大戰》

《七人樂隊》

《飯戲攻心》

《過時‧過節》

《正義迴廊》

《明日戰記》

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